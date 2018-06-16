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Начальник київської поліції повідомив, що власнику покинутого авто, через вибух поблизу якого 14 червня постраждали діти, оголошено підозру і затримано.

"Власнику авто, який залишив у салоні гранату, оголошено про підозру у вчиненні двох злочинів", - повідомили в Twitter у столичній поліції з посиланням на Андрія Крищенко, начальника Головного управління Національної поліції у Києві.

Йдеться про "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та "необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". За це його може бути покарано на позбавлення волі до 7 років.

За повідомленням столичної поліції, після оголошення підозри 41-річного чоловіка затримали. Слідчі підготували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Найближчим часом його має розглянути суд.

"Окрім того, у кримінальних провадженнях призначено ряд криміналістичних експертиз, за висновками яких та після детального допиту постраждалих дітей можлива перекваліфікація на більш тяжкий злочин", - цитує слова Андрія Крищенка відділ комунікації поліції Києва.

Раніше начальник поліції Києва не виключав, що вибуховий пристрій в авто могла закласти інша особа, а не власник. Він також повідомляв, що власник авто є учасником АТО і офіцером запасу.

Водночас напередодні міністр внутрішніх справ Арсени Аваков висунув припущення, що вибух авто міг статися через те, що власник встановив вибухівку-пастку.

За версією міністра, події розгорталися так - діти полізли у припаркований на вулиці старий автомобіль, відкрили там бардачок і пролунав вибух.

"Власник "Волги", найімовірніше відреагував встановленням вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини", - повідомив пан Аваков у Facebook.

Міністр також повідомив, що власник намагався втекти, поліція його затримала у Рівненській області.

14 червня у Києві від вибуху в старій автівці постраждали четверо дітей - 5-річний хлопчик, 11-річна та двоє 8-річних дівчат.

За попередньою версією правоохоронців, "вони гуляли у дворі будинку, потім в салоні автомобіля знайшли невідомий предмет, схожий на коробку. Коли діти спробували її відкрити, стався вибух". Їх доправили до лікарні, двоє були у важкому стані.

Разом із тим, у коментарях до повідомлень правоохоронців у соцмережах дописувачі цікавляться, що робили у чужій машині маленькі діти і чому вони гуляли без нагляду дорослих.