Китайські ЗМІ висміюють Трампа через імпортні мита у 25%

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Китайські ЗМІ висміюють президента Дональда Трампа за плани запровадити 25% мито на китайський імпорт до США, що перевищує 50 млрд доларів. "Розумна людина будує мости, дурна - стіни" - пишуть вони.

Президент Трамп оголосив про такі плани напередодні, назвавши Китай крадієм прав інтелектуальної власності.

Президент США заявив, що нові тарифи є "життєво важливими, аби запобігти подальшій несправедливій передачі Китаю американських технологій і інтелектуальної власності, що захистить робочі місця американців".

Це вплине на багато китайських підприємств - від виробників турбін і покришок для літаків до виробників посудомийних машин.

У відповідь Китай заявив, що також запровадить 25% мито на 659 американських товарів на суму у 50 млрд доларів.

Раніше Вашингтон заявляв, що запровадить ще більше торговельних обмежень, у разі, як Пекін відповість обмеженнями імпорту.

Фондові ринки впали в очікуванні розгортання масштабної торгової війни.

Копирайт изображения AFP Image caption Китайці і раніше кепкували з президента Трампа. На фото - різдвяний декор одного з китайських торговельних центрів

Контрольовані державою китайські ЗМІ синхронно розмістили критичні матеріали про нові плани США.

"Розумна людина будує мости, дурна - стіни", - нагадує у редакційній статті державна новинна агенція Синьхуа.

Втім, користувачі соцмереж швидко підхопили тему, згадуючи у коментарях і Велику китайську стіну.

Офіційне видання Комуністичної партії Китаю - Народна газета - звинуватила владу США в тому, що вона "схилена на ролі глобального економічного шкідника".

Global Times твердить, що президент Трамп порушив світовий порядок, аби привабити виборців, які вважають, що він бореться за них.

Втім, англомовна China Daily пише, що найгіршого сценарію все ще можна уникнути:

"З огляду на часті коливання політики адміністрації Дональда Трампа, поки що зарано робити висновок, що почнеться нова торговельна війна".

Копирайт изображения AFP Image caption Китайські авто очікують на доставку до США

Нові американські тарифи будуть застосовані до понад 800 найменувань китайських товарів на загальну суму у 34 млрд доларів почнуть застосовуватися з 6 липня.

Білий дім заявив, що ще обговорюватиме мита на решту імпорту на 16 млрд доларів, і запровадить їх пізніше.

Проте багато економістів зауважують, що нові тарифи можуть вдарити і по кільком галузям американської промисловості, які залежать від китайських комплектуючих.

Торговельні плани президента Трампа викликали змішаний політичний відгук, - вони були підтримані Демократами, які зазвичай опонують Трампу, і скритиковані Республіканцями, які зазвичай виступають на захист вільної торгівлі.

Які американські товари, що експортувалися до Китаю у 2017 році, підпадають під нові тарифи:

літаки і авто - 27,6 млрд доларів,

фрукти - 13,7 млрд доларів,

пластик і гума - 3,5 млрд доларів,

продукція хімічної промисловості - 2,1 млрд доларів,

мінеральне паливо - 1,7 млрд доларів,

текстиль - 1 млрд доларів,

ЗАГАЛОМ - 49,8 млрд доларів.

Які китайські товари, що експортувалися до США у 2017 році, підпадають під нові тарифи:

електричне обладнання і машини - 34,2 млрд доларів,

різне - 6,8 млрд доларів,

авто і літаки - 2,7 млрд доларів,

необробені метали - 1,7 млрд доларів,

ЗАГАЛОМ - 46,2 млрд доларів.