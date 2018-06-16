Прайд у Києві: що перекриють у центрі та як працюватиме метро

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Києві "Марш рівності" традиційно охороняє величезна кількість правоохоронців

Через проведення у Києві "Маршу рівності" 17 червня вже з вечора 16 червня поліція перекриє рух транспорту у центрі міста.

"КиївПрайд" на підтримку ЛГБТ-спільноти маршуватиме від Будинку учителя вулицею Володимирською і Льва Толстого до станції метро "Палац спорту".

Тому всі прилеглі вулиці перекриють з 18.00 16 червня до "закінчення заходів", йдеться у повідомленні поліції.

Повний перелік перекритих вулиць можна подивитись тут. Поліція радить водіям уникати цього району.

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За попередніми даними, "Марш рівності" розпочнеться зранку 17 червня і має завершитись у другій половині дня.

Через перекриття вулиць також змінюють маршрути руху всього наземного громадського транспорту, який зазвичай курсує у цьому районі.

Київський метрополітен також попередив, що 17 червня зранку не працюватимуть станції метро "Палац спорту", "Театральна" та "Льва Толстого".

Натомість транспортники планують продовжити на одну годину роботу усіх станції метрополітену 16 та 17 червня.

Це пов'язано з проведенням у парку "Муромець" фестивалю MotoOpenFest.

У поліції заявили, що порядок під час проведення "Маршу рівності" забезпечуватимуть п'ять тисяч правоохоронців.

Потрапити на територію, де буде проходити марш, можна буде тільки після перевірки на рамках металошукачів.

Поліція також стверджує, що відстежує у соціальних мережах радикально налаштовані до "Маршу рівності" групи та "проводять бесіди з їхніми організаторами".

У 2015 році під час "Маршу рівності" на Оболонській набережній внаслідок нападу представників радикальних організацій постраждали 20 осіб, а один правоохоронець отримав тяжке поранення від осколкового вибуху.

З того часу щорічний марш відбувається за безпрецедентних заходів безпеки.