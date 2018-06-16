У Шотландії згоріла легендарна школа мистецтв: вдруге за чотири роки

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії називають такий збіг "неймовірним"

У Шотландії пожежа дуже сильно пошкодила всесвітньовідому Школу мистецтв Глазго, яку щойно відновили після масштабної пожежі 2014 року.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Полум'я вирувало на всіх поверхах знаменитої будівлі видатного шотландського архітектора та художника Чарльза Макінтоша, яку визнали найкращою спорудою Великої Британії за останні 175 років.

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Наступного року у школі планували відкрити відновлену бібліотеку Макінтоша.

Будівля школи, побудована за проектом Чарльза Макінтоша на початку двадцятого століття у стилі арт-нуво, дуже сильно постраждала від пожежі у травні 2014 року.

Копирайт изображения Police Scotland Image caption Пожежа тривала всю ніч

Повна реставрація та відбудова будівлі коштувала близько 35 мільйонів фунтів (близько 1,3 мільярда гривень).

У шотландській пожежній службі заявили, що нинішня пожежа спричинила "надзвичайно значущу" шкоду. Там припустили, що знищене все те, що реставратори зробили з часу минулої пожежі.

На відміну від минулої пожежі, цього разу у будівлі не було виставки випускових робіт студентів.

Про причини пожежі поки не повідомляють.

Загалом у Школі мистецтв Глазго навчаються близько 1600 студентів на десяти факультетах.