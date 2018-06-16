Місія Денісової: тепер у Росії її не пустили до Карпюка

Копирайт изображения https://www.facebook.com/denisovaombudsman Image caption Поки що пані Денисова не змогла зустрітись з жодним з українських в'язнів

Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову не допустили до українця Миколи Карпюка, який перебуває у російській в'язниці "Володимирський централ".

15 червня Людмилу Денісову також не пустили у колонію до українця Олега Сенцова, який вже понад місяць голодує з вимогою відпустити українських політв'язнів у Росії.

"Подала заяву до "Володимирського централу" на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу і повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як уповноваженого, ані як приватної особи", - написала у Facebook пані Денісова.

Але вона уточнила, що її приватну заяву на зустріч можуть почати розглядати на початку наступного тижня.

Для зустрічі як уповноваженої до колонії, за словами начальника, "ще не надійшли документи".

Миколу Карпюка у Росії засудили до 22 років ув'язнення за звинуваченням в участі у бойових діях в Чечні у 90-х роках. Свою вину він не визнає.

Пані Денісова поїхала до Росії, щоб відвідати українських політв'язнів. Ще 14 червня вона повідомляла, що питання з візитом до Сенцова залишається відкритим, а перший візит має бути до міста Омськ у суботу, 16 червня. Там утримують українця Дмитра Штиблікова.

Проте з паном Штибліковим зустрілась не вона, а виконувач обов'язки консула-керівника консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов.

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За словами дипломата, під час зустрічі пан Штибліков, якого арештували в Криму та засудили за нібито роботу на українські спецслужби, написав заяву про переведення для відбування покарання в Україну.

Під час цієї зустрічі також була присутня російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Про візити омбудсменів Росії та України домовились президенти обох країн. Після поїздки до Росії Людмила Денісова планвала поїхати у Сімферопольське СІЗО в анексованому Криму.

Але з самого початку поїздки почались проблеми і пані Денісова скаржиться на дії російських колег.

Загалом українська сторона вказує, що у російських та кримських в'язницях перебувають 70 українських політв'язнів.

В українських в'язницях, за твердженням української влади, перебувають 23 громадян Росії, зокрема, і затримані під час боїв на Донбасі.

Політики наразі обговорюють можливість обміну 23 засуджених росіян в Україні на українських в'язнів у Росії.