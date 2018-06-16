Канадець відсудив у колишньої дівчини 350 тис доларів - зіпсувала кар'єру

Копирайт изображения ERIC ABRAMOVITZ Image caption Ерік Абрамовіц не одразу виявив підступ дівчини

Молодий кларнетист Ерік Абрамовіц відсудив 350 тисяч канадських доларів (266 тис. доларів США) у своєї колишньої подруги, яка навмисно зіпсувала перспективи музичної кар'єри.

У 2014 році Дженніфер Лі потайки відіслала від його імені кілька електронних листів. У них вона замість нього відмовилась від престижної стипендії.

Дівчина хотіла запобігти їх розлученню та переїзду Еріка. Пізніше він дізнався про її дії та подав позов у суд.

Суд постановив, що її дії є "огидним втручанням у професійну діяльність" Абрамовіца.

Стипендія, яку Еріку запропонували в консерваторії Колбурн в Лос-Анжелесі, становила близько 50 тисяч доларів на рік.

Абрамовіц, який вчився грати на кларнеті з семи років і отримав чимало престижних музичних нагород, дуже хотів отримати місце на курсі в консерваторії, де викладає один з провідних кларнетистів світу Ієгуда Гілад.

В 2014 році 20-літній Абрамовіц прилетів у Лос-Анжелес до Гілада та пройшов прослуховування.

Після цього йому направили електронне повідомлення, що його прийняли. Але Ерік цього листа так і не отримав.

Листа перехопила його дівчина, яка тоді жила з ним у Монреалі, де обоє навчались в місцевій консерваторії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ієгуда Гілад - відомий професор, який навчає грі на кларнеті

Ерік повністю довіряв подрузі, і вона мала доступ до його пошти на комп'ютері.

Виявивши електронного листа з Лос-Анжелеса, Дженніфер відповіла на нього від імені Еріка, пояснивши, що він не може прийняти пропозицію.

Після чого вона просто видалила це листування.

Пізніше вона створила новий обліковий запис пошти - giladyehuda09@gmail.com, який нібито належить Ієгуді Гіладу, і вже від імені професора написав Еріку, що прослуховування було невдалим.

Вона також запропонувала від імені Гілада інше місце, в університеті Південної Каліфорнії, де професор також навчає, але вже з меншою стипендією.

На суді Ерік заявив, що Дженніфер розуміла, що він не зможе прийняти цю пропозицію, тому що знала: таке навчання йому задороге.

"Я просто онімів, коли прочитав цей несправжній лист. Мені довелося прочитати його кілька разів, - розповів Ерік Абрамовіц журналістам сайту BuzzFeed. - Мені було важко змиритися з невдачею. Я багато днів думав про це з сумом і гнівом".

Ерік залишився в Монреалі, щоб закінчити курс навчання, але з Дженніфер вони незабаром розлучилися.

Правда виходить на світло

Через кілька років він знову зустрівся з Гіладом на іншому пробному виступі, й у Еріка виникли перші підозри.

Гілад запитав у нього, чому той знову хоче у нього вчитися, якщо один раз вже відкинув його запрошення стати студентом.

Спочатку канадський кларнетист просто не зрозумів, що професор мав на увазі, але коли один зі студентів Гілада знову запитав його, чому він відхилив пропозицію про повну стипендії, Ерік вирішив перевірити свою стару пошту.

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Він виявив лист від "псевдопрофесора" з несправжньої скриньки - точніше, свою відповідь на нього з відмовою - і переслав його копію Гіладу.

Професор повідомив, що ніколи не читав цього тексту і не знає такої електронної адреси. Такого листа, за його словами, він не писав і не відсилав.

Зрештою Абрамовіц став підозрювати, що до цієї справи причетна його колишня подруга.

За його словами, він остаточно переконався в цьому після того, як зміг увійти в електронну пошту підробленої адреси на Gmail, використовуючи один з її улюблених паролів.

Підставами для позову до колишньої дівчини чоловік назвав втрату репутації, позбавлення можливостей для освіти та затримку професійної діяльності.

Суддя в Онтаріо вирішив, що Дженніфер Лі зобов'язана відшкодувати збитки в розмірі 300 тисяч доларів і додатково виплатити ще 50 тисяч - "на знак відрази, яку суд відчув з приводу її дій" і за моральну шкоду, заподіяну Еріку Абрамовіцу, "у якого вкрала мрію людина, якій він повністю довіряв".

Дівчина не брала участі у процесі та відмовилась розмовляти з журналістами.