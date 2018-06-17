Прайд у Києві: ще до початку сталися сутички

Копирайт изображения BBC News Україна Image caption Учасники маршу збираються біля Будинку вчителя в Києві

У центрі Києва в неділю пройде "КиївПрайд" на підтримку ЛГБТ-спільноти. Ще до початку заходу сталися сутички та затримання противників акції.

Станом на 9:15 ранку до Будинку вчителя прийшли вже близько тисячі учасників "Маршу рівності".

Він має розпочатися близько 10 ранку. Учасники пройдуть вулицями Володимирською і Льва Толстого до станції метро "Палац спорту".

Низка вулиць у центрі міста перекрита. Крім того, закриті деякі станції метро.

У поліції повідомили, що близько 6 ранку понад 150 противників акції вийшли на перехрестя Володимирівської та бульвару Тараса Шевченка і перекрили дорогу на маршруті руху маршу.

Копирайт изображения Сергій Мазур

Проавоохоронці їх відтіснили.

Крім того, пізніше сталася штовханина біля Оперного театру, повідомляє кореспондент BBC News Україна.

Станом на 8 ранку до відділків доставили 56 осіб.

Копирайт изображения Сергій Мазур

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко сказав BBС, що дехто звернувся за меддопомогою. Також є постраждалі серед поліцейських

В організації С14 заявили про побиття.

"Активісти ночували ще з учорашнього дня, щоб висловити свій протест. На ранок їх оточили і почали бити палицями та заливати сльозогінним газом", - написав у Facebook член організації Сергій Мазур.

Він також опублікував фото, на яких видно закривавлену людину.

Потрапити на територію, де буде проходити марш, можна тільки після перевірки на рамках металошукачів.

Станом на 9 ранку біля поліційного кордону в районі Оперного театру стоять кілька десятків противників прайду, поліція їх не пускає.

Час від часу вони скандують "Ганьба!".

Копирайт изображения BBC News Україна

Один із противників хотів прорватися через рамки, його затримали. Під час затримання чоловік дещо постраждав, його вивезла швидка, розповідає кореспондент BBC News Україна.

Копирайт изображения BBC News Україна

Всередині огородженоі зони спокійно, але на вході інколи виникають словесні суперечки.

Перекриття вулиць і зміни в роботі транспорту

Поліція перекрила всі вулиці в районі проведення маршу - водіям радять уникати цього району.

Повний перелік перекритих вулиць можна подивитись тут.

Через перекриття вулиць також змінюють маршрути руху всього наземного громадського транспорту, який зазвичай курсує у цьому районі.

Київський метрополітен також попередив, що 17 червня зранку не працюватимуть станції метро "Палац спорту", "Театральна" та "Льва Толстого".

Крім того, закрита пересадка на станціях "Золоті ворота" та "Хрещатик" - аби пересісти на інші гілки, людям радять вийти зі станцій і пройти пішки до сусідніх.

Натомість транспортники планують продовжити на одну годину роботу усіх станції метрополітену 16 та 17 червня. Це пов'язано з проведенням у парку "Муромець" фестивалю MotoOpenFest.

У поліції заявили, що порядок під час проведення "Маршу рівності" забезпечуватимуть 5 тисяч правоохоронців.

Поліція також стверджує, що відстежує у соціальних мережах радикально налаштовані до "Маршу рівності" групи та "проводять бесіди з їхніми організаторами".

У 2015 році під час "Маршу рівності" на Оболонській набережній внаслідок нападу представників радикальних організацій постраждали 20 осіб, а один правоохоронець отримав тяжке поранення від осколкового вибуху.

Відтоді щорічний марш відбувається за безпрецедентних заходів безпеки.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Я хочу вільно любити", – Марш рівності у Києві

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