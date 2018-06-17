У Києві проходить "Марш рівності"

Копирайт изображения BBC News Україна

У центрі Києва розпочався "КиївПрайд" на підтримку ЛГБТ-спільноти. Ще до початку заходу сталися сутички та затримання противників акції.

Близько 10 ранку учасники "Маршу рівності" вирушили ходою від Будинку вчителя на вулиці Володимирській до метро "Палац спорту".

У акції беруть участь близько 2 тисяч людей, повідомляє кореспондент BBC News Україна.

Копирайт изображения BBC News Україна Image caption Учасники маршу збираються біля Будинку вчителя в Києві

Низка вулиць у центрі міста перекрита. Крім того, закриті деякі станції метро і змінилися маршрути наземного транспорту.

Копирайт изображения BBC News Україна

У поліції повідомили, що близько 6 ранку понад 150 противників акції вийшли на перехрестя Володимирівської та бульвару Тараса Шевченка і перекрили дорогу на маршруті руху маршу.

Копирайт изображения Сергій Мазур Image caption Противники маршу спробували перекрити вулицю за маршрутом руху прайду

Проавоохоронці їх відтіснили.

Крім того, пізніше сталася штовханина біля Оперного театру, повідомляє кореспондент BBC News Україна.

Станом на 8 ранку до відділків доставили 56 осіб.

Копирайт изображения Сергій Мазур

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко сказав BBС, що дехто звернувся за меддопомогою. Також є постраждалі серед поліцейських

В організації С14 заявили про побиття.

"Активісти ночували ще з учорашнього дня, щоб висловити свій протест. На ранок їх оточили і почали бити палицями та заливати сльозогінним газом", - написав у Facebook член організації Сергій Мазур.

Він також опублікував фото, на яких видно закривавлену людину.

Потрапити на територію, де проходить марш, можна тільки після перевірки на рамках металошукачів.

Вранці біля поліційного кордону в районі Оперного театру зібралися кілька десятків противників прайду, поліція не пускає їх на територію маршу.

Час від часу вони скандують "Ганьба!".

Копирайт изображения BBC News Україна

Кореспондент BBC News Україна став свідком інциденту, коли один із противників маршу хотів прорватися через рамки.

Його затримали.

Копирайт изображения BBC News Україна Image caption Під час затримання чоловік дещо постраждав, його вивезла швидка, розповідає кореспондент BBC News Україна

Всередині огородженої зони спокійно, але на вході інколи виникають словесні суперечки.

Перекриття вулиць і зміни в роботі транспорту

Поліція перекрила всі вулиці в районі проведення маршу - водіям радять уникати цього району.

Повний перелік перекритих вулиць можна подивитись тут.

Через перекриття вулиць також змінюють маршрути руху всього наземного громадського транспорту, який зазвичай курсує у цьому районі.

Київський метрополітен також попередив, що 17 червня зранку не працюватимуть станції метро "Палац спорту", "Театральна" та "Льва Толстого".

Крім того, закрита пересадка на станціях "Золоті ворота" та "Хрещатик" - аби пересісти на інші гілки, людям радять вийти зі станцій і пройти пішки до сусідніх.

Копирайт изображения BBC News Україна

Натомість транспортники планують продовжити на одну годину роботу усіх станції метрополітену 16 та 17 червня. Це пов'язано з проведенням у парку "Муромець" фестивалю MotoOpenFest.

У поліції заявили, що порядок під час проведення "Маршу рівності" забезпечуватимуть 5 тисяч правоохоронців.

Поліція також стверджує, що відстежує у соціальних мережах радикально налаштовані до "Маршу рівності" групи та "проводять бесіди з їхніми організаторами".

У 2015 році під час "Маршу рівності" на Оболонській набережній внаслідок нападу представників радикальних організацій постраждали 20 осіб, а один правоохоронець отримав тяжке поранення від осколкового вибуху.

Відтоді щорічний марш відбувається за безпрецедентних заходів безпеки.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Я хочу вільно любити", – Марш рівності у Києві

Новина оновлюється.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.