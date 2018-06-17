У Москві таксі в'їхало в натовп: серед постраждалих - українець

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Увечері в суботу в центрі Москви водій таксі в'їхав у натовп пішоходів.

Серед семи постраждалих є громадянин України, повідомляють дві російські інформагенції з посиланням на анонімне джерело.

Водій сказав, що намагався втекти, бо боявся, що натовп його уб'є.

На відео з місця події видно, як за ним біжать і штовхають.

Чоловік каже, що 20 годин перебував за кермом і помилково натиснув на газ замість гальм.

Водія затримали на місці, поліція каже, що це 28-річний громадянин Киргизстану. Аварію розслідують.

Російські ЗМІ опублікували відео інциденту. На ньому машина виїжджає з ряду транспорту, наїжджає на пішоходів на тротуарі і врізається в знак дорожного руху.

"Попередня причина ДТП - не впорався з керуванням", - повідомили в московській поліції.

Серед постраждалих - також двоє жінок із Мексики, дві росіянки та двоє громадян Азербайджану.

Травми, які вони отримали, за уточненими даними, - не дуже серйозні.

Вулиця Ільіїнка, на якій стався інцидент, починається від Червоної площі. На ній розташовано багато держустанов.

У Москві проходить Чемпіонат світу з футболу, через що в місті багато людей із інших країн.