"Марш рівності" в Києві: постраждали 11 людей

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція затримує одного з противників прайду

Під час сутичок перед КиївПрайдом постраждали 11 людей, каже поліція.

До медиків звернулися шестеро цивільних, а крім того, п'ятеро поліцейських отримали опіки очей від сльозогінного газу, розповів глава київської поліції Андрій Крищенко.

Від учасників "Маршу рівності" інформації про постраждалих, за його словами, ще не надходило.

Сам прайд пройшов переважно спокійно, але перед ним сталися дві сутички між противниками акції та поліцією. До відділків доправили понад 50 людей.

Пан Крищенко повідомив, що станом на 12 годину більшість із них уже відпустили.

"Більша частина звільнена. Складені адміністративні матеріали. В районні управління викликали лікарів надавали допомогу, кому це було потрібно, і усім забезпечили правову допомогу. Ще декілька осіб залишаються. Їх дії будуть розглядатися в контексті ст. 345 КК України (вчинення тілесних ушкоджень працівникам поліції. - Ред.)", - сказав він.

"Київський метрополітен" також повідомив, що всі станції, які закривали у зв'язку з маршем, уже відкрили. Метро працює в звичному режимі.

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Близько 10 ранку учасники "Маршу рівності" вирушили ходою від Будинку вчителя на вулиці Володимирській до метро "Палац спорту".

На акцію прийшли кілька тисяч людей. Поліція оцінила кількість учасників у 3,5 тисячі, організатори - у 5.

Вони вигукували гасла "Будемо жити, будемо любити", "Права людини - понад усе!", "Бунтуй, кохай, права не віддавай!" та інші.

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Марш тривав близько 40 хвилин.

Після його закінчення поліція створила коридор біля станції метро "Льва Толстого", по якому учасники зайшли в підземку. Для всіх інших станція в цей час була закрита.

Окремих охочих також cадили в автобуси.

Копирайт изображения BBC News Україна Image caption Дехто з учасників згадав і про режисера Сенцова, який голодує в російській в'язниці

На прилеглих вулицях та в метро (на станціях і в вагонах) чергувало багато поліції. У центр міста вивели 3 тисячі поліцейських, і ще 2 тисячі - в інші райони.

Посилені заходи безпеки пояснюються тим, що в попередні роки активістів підстерігали по дорозі з акції.

Цього разу учасників закликали знімати символіку на виході з прайду.

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Під час прайду сталося кілька дрібних інцидентів, каже наше кореспондент: дехто намагався завадити руху колони, поліція їх відтісняла.

Сутички

Близько 6 ранку близько 200 противників акції перекрили дорогу на маршруті прайду.

За словами пана Крищенка, противники маршу подали заявку на молебень на Майдані Незалежності.

"Але всупереч своїй заявці, вони, до 220 осіб, перекрили вулицю Володимирську, маючи на меті перешкоджання маршу", - розповів представник поліції.

Правоохоронці їх відтіснили.

Копирайт изображения Сергій Мазур Image caption Противники маршу спробували перекрити вулицю за маршрутом руху прайду - на перехресті Володимирської та бульвару Шевченка

Також пізніше сталася сутичка між противниками маршу та поліцією біля Оперного театру.

Загалом до відділків доставили 56 осіб, каже поліція.

В організації С14 заявили про побиття.

"Активісти ночували ще з учорашнього дня, щоб висловити свій протест. На ранок їх оточили і почали бити палицями та заливати сльозогінним газом", - написав у Facebook член організації Сергій Мазур.

Він також опублікував фото, на яких видно закривавлену людину.

Копирайт изображения Сергій Мазур

Згодом представники руху С14 заблокували дорогу під Шевченківським райвідділком, вимагаючи звільнити затриманих.

"Транспортний колапс на Лук'янівці. Забловано декілька доріг. Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг", - сказано у Facebook руху.

"Мама папа хорошо"

Потрапити на територію, де проходить марш, можна було тільки після перевірки на рамках металошукачів.

Вранці біля поліційного кордону в районі Оперного театру зібралися кілька десятків противників прайду, поліція не пускає їх за кордон.

Час від часу вони скандують "Ганьба!".

Копирайт изображения BBC News Україна

Кореспондент BBC News Україна став свідком інциденту, коли один із противників маршу хотів прорватися через рамки.

Його затримали і вивезли на "швидкій".

Копирайт изображения BBC News Україна Image caption Під час затримання чоловік дещо постраждав, його вивезла швидка, розповідає кореспондент BBC News Україна

Всередині огородженої зони спокійно, але на вході інколи виникають словесні суперечки.

Перекриття вулиць і зміни в роботі транспорту

Поліція перекрила всі вулиці в районі проведення маршу - водіям радять уникати цього району.

Повний перелік перекритих вулиць можна подивитись тут.

Через перекриття вулиць змінюють маршрути руху всього наземного громадського транспорту, який курсує в цьому районі.

Київський метрополітен також попередив, що зранку не працюватимуть станції метро "Палац спорту", "Театральна" і "Льва Толстого".

Крім того, закрита пересадка на станції "Золоті ворота" - аби пересісти на інші гілки, доводиться вийти зі станції та пройти пішки до сусідніх.

У соцмережах багато хто нарікає на незручності.

Натомість транспортники планують продовжити на одну годину роботу усіх станції метрополітену 16 та 17 червня. Це пов'язано з проведенням у парку "Муромець" фестивалю MotoOpenFest.

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У 2015 році під час "Маршу рівності" на Оболонській набережній внаслідок нападу представників радикальних організацій постраждали 20 осіб, а один правоохоронець отримав тяжке поранення від осколкового вибуху.

Відтоді щорічний марш відбувається за безпрецедентних заходів безпеки.

Цього року поліція стверджує, що навіть відстежувала в соцмережах радикально налаштовані групи та "проводила бесіди з їхніми організаторами".

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