Македонія підписала угоду про зміну своєї назви

Копирайт изображения AFP Image caption Прем'єри Греції та Македонії зустрілися неподалік від кордону між двома країнами

Греція та Македонія підписали угоду щодо зміни назви Македонії.

Згідно з документом, сусідка Греції називатиметься Північна Македонія.

Грецький прем'єр Алексіс Ціпрас назвав це "сміливим, історичним та необхідним кроком для наших народів".

Запеклий диспут між двома країнами через назву точився від розпаду колишньої Югославії, частиною якої була сучасна Македонія.

Суперечка навіть стимувала вступ країни в НАТО та ЄС.

Копирайт изображения AFP Image caption Протести проти угоди відбулися в Греції

Греція заявляла, що використовуючи назву Македонія, її сусідка натякає, що має претензії на північну грецьку провінцію, яка також називається Македонія.

Лідери країн оголосили про угоду ще у вівторок і підписали її, попри протести.

Прем'єр Ципрас і його македонський колега Зоран Заєв в неділю спостерігали, як їхні міністри закордонних справ підписували угоду на озері Преспа на північному кордоні Греції.

Договір ще мають схвалити парламенти країн та референдум в Македонії.

Націоналісти обох ів Греції, і в Македонії вважають, що ця угода руйнує ідентичність країн.

У суботу пан Ципрас пережив голосування вотуму недовіри через угоду. Його звинувачують у тому, що він зробив надто багато поступок.

Мальовнича церемонія

Гай Де Лауні, кореспондент BBC з питань Балкан

Церемонія підписання нагадувала весілля. На березі мальовничого озера встановили біле шатро. І дійсно, один із учасників погодився змінити своє ім'я.

Після майже трьох десятиліть суперечок північний сусід Греції незабаром має стати Північною Македонією.

Старший чоловік серед гостей кивнув і посміхнувся. Це був Метью Німетз, посередник ООН, який чверть століття намагався знайти прийнятне для обох країн рішення.

Він назвав прем'єр-міністрів та міністрів закордонних справ країн "чотирма видатними лідерами" з "політичною сміливістю, дальновидністю та дипломатичними талантами".