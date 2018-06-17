Стрілянина на фестивалі у США: 20 поранених

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Під час стрілянини у місті Трентон у США постраждали щонайменше 20 людей, серед них 13-річний хлопець, повідомляє поліція.

У Трентоні, що у штаті Нью-Джерсі, проходив фестиваль мистецтв, коли там стався напад.

За даними поліції, щонайменше двоє чоловіків відкрили вогонь по натовпу. На фестиваль прийшли близько тисячі людей.

Одного з нападників, 33-річного чоловіка, застрелили, іншого затримали.

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Четверо поранених, включно з підлітком, у критичному стані.

Анджело Ніколо прийшов на фестиваль разом з братом. Він розповів американським медіа, що почув гучні звуки і люди почали тікати.

"Я бачив, як поліція супроводжує хлопця, який був поранений у ногу. Вони перев'язали його і поїхали", - розповів очевидець.

У місті Трентон проходив 12-й щорічний Арт-фестиваль, під час якого збирали гроші для місцевих митців. Подія почалась в суботу після обіду і мала тривати до неділі. Але продовження фестивалю скасували.

Організатори кажуть, що шоковані і засмучені подією.