Спецдоповідач ООН: люди скаржаться на тортури в поліції

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Спеціальний доповідач ООН з питання запобігання катувань та жорстокого поводження Нільс Мельцер заявив, що в Україні багато людей скаржаться на тортури у поліції. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Під час свого візиту до України спеціальний доповідач ООН проінспектував місця несвободи у так званих "ДНР" та "ЛНР", відвідав і пенітенціарні установи в Україні.

"…дуже багато людей скаржаться на тортури, неналежне ставлення саме під час перебування в поліції. Це свіжі, актуальніші заяви. Найбільше я саме переживаю за це", - зазначив пан Мельцер.

За його словами, випадки неналежного ставлення або тортур бувають переважно під час затримання, а також під час допиту в поліції.

"Їх мета — вибити якусь інформацію або зізнання", - сказав представник ООН.

Заяви про неналежне ставлення стосуються саме затримання, до того, зазначив пан Мельцер, як людину офіційно беруть під варту і реєструють її в журналі.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Нільс Мельцер проінспектував пенітенціарні установи в Україні

"А це може тривати три дні й більше. Коли людину тримають не офіційно в камері у відділку поліції, а десь у підвалі або навіть у кабінетах слідчих, оперативників. Там можуть застосовувати серйозні побиття та катування", - розповів дипломат.

Він каже, що для катування використовують електрошокери, людей підвішують у наручниках, навіть 14-літні затримані описали, як це робили з ними.

"Розповідали й про те, що на голову вдягали поліетиленові пакети, замотували липкою стрічкою на шиї, аби зробити придушення. Крім того, бували ще й усні погрози: насильства, побиття, сексуального насильства", - зазначив представник ООН.

Попри це він зазначив, що після 2016 року випадків нелюдського ставлення, катувань на території, яку контролює Україна, значно поменшало: "Між 2014-м і 2016-м була досить поширена практика незаконних тримань під вартою, нелюдського ставлення, але відтоді ситуація з цим поліпшилася"