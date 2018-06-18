Осака: землетрус забрав життя 3 людей, десятки поранених

У другому найбільшому місті Японії, Осака, стався землетрус потужністю 6,1 балів за шкалою Ріхтера у понеділок вранці.

За повідомленням місцевих ЗМІ, землетрус стався близько 8 години ранку. Троє людей, включно із 9-річною дівчинкою, загинули.

За повідомленням AP, поранення отримали понад 40 людей. Проте Reuters повідомляє, що постраждалих набагато більше - понад 200.

Землетрус пошкодив водопроводи, електромережі, зупинені виробництва і залізничне сполучення, - повідомляють японські ЗМІ.

Разом із тим, за повідомленнями, АЕС у зоні землетрусу не постраждали.