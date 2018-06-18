Копирайт изображения AFP Image caption Гомосексуальність у Росії було декриміналізовано у 1993 році, проте упередження проти представників ЛГБТ залишаються поширеними

Організація, що під час Чемпіонату світу з футболу в Росії хотіла надати "безпечний простір" для уболівальників, що представляють ЛГБТ-спільноту та етнічні меншини, твердить, що їх виселили з приміщення у Санкт-Петербурзі.

"Дім рівності" мав працювати впродовж усього часу проведення чемпіонату.

Його метою було організувати толерантне оточення для представників ЛГБТ-спільноти і уболівальників не з білим кольором шкіри, аби вони спокійно могли дивитися матчі.

Проте в останній момент власники будинку розірвали контракт із організаторами "безпечного простору" і виставили їх із будинку.

"Вони у дуже грубій формі попросили нас звільнити приміщення, відключили електрику, і нічого не пояснили", - розповів один з організаторів ВВС.

Міжнародна організація "Футбол проти расизму" (Fare), яка була ініціатором створення "безпечного простору", заявила, що такі дії можуть бути політично вмотивованими.

Це була "політична атака, яка показує, як обговорення прав людини обмежується впливовими консервативними силами в Росії", йдеться у заяві керівника Fare Піари Повара.

Втім, для "безпечного простору" було знайдено нове місце у центрі, і його відкрили минулої суботи.

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Гомосексуальність у Росії декриміналізували 1993 року, проте упередження проти представників ЛГБТ залишаються поширеними.

FIFA, яка співпрацює з Fare, заявивла, що зв'язалася із владою Санкт-Петербурга й попросила вирішити це питання, додавши, що шкодує про те, що сталося.

Інший "Дім рівності" відкрили у Москві як для уболівальників-іноземців, так і для росіян. Там можна подивитися матчі, відвідати виставки, присвячені футболу, взяти участь у дискусіях. Він працюватиме до кінця Чемпіонату.