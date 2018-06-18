Британські вчені: діти найчастіше народжуються о 4 ранку

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Діти найчастіше народжуються о 4 ранку - свідчить дослідження Університетського коледжу Лондона, який проаналізував дані народження дітей у Англії з 2005 по 2014 роки.

Найбільше дітей народжуються з 1 ночі по 7 ранку, свідчить дослідження. З них найбільше - саме о 4 ранку. Але це стосується лише дітей, народжених під час спонтанних, не стимульованих пологів.

А от кесарів розтин найчастіше проводять вранці у будні, тоді як заплановані штучні пологи найчастіше відбуваються опівночі.

Загалом дослідники дійшли висновку, що переважна більшість пологів - 70% - проходять поза регулярними робочими годинами - тобто лише менше третини дітей (28%) народжуються з 9 ранку по 5 вечора.

Ці дані можуть стати важливими для організації роботи пологових палат.

Еволюція

Із 1950-х років загальні тренди у народженні дітей дуже сильно змінилися: зросла кількість штучно стимульованих пологів, кесаревих розтинів й інших акушерських втручань.

Водночас, за словами професорки Елісон Макферлейн із Лондонського міського університету, останнім часом зростає кількість домашніх пологів - і це також впливає на загальні тренди й роботу лікарів.

Доктор Пітер Мартін, викладач прикладної статистики в Університетському коледжі Лондона, пояснює, чому найбільше природніх пологів відбувається саме вночі, еволюцією.

"Наші предки жили групами, які упродовж дня були активними і розсіювалися упродовж дня, а вночі знову збиралися разом для відпочинку. Тож нічні пологи і народження, імовірно, давали матері і немовляті певний рівень захисту", - каже він.

Водночас, це не пояснює, чому, згідно зі статистикою, на Різдво природні пологи стаються на 7% рідше, ніж у будь-який інший день.

Більше, ніж просто пологи

Як пояснює представник британського Королівського коледжу акушерок Шон О'Салліван, дослідження лондонських вчених може допомогти пологовим палатам у лікарнях правильно організувати свою роботу.

За його совами, робота акушерок охоплює не лише пологи - а й антенатальний і постнатальний догляд, годування немовляти і психологічну допомогу породіллі.

Дослідження показує, що батькам здебільшого байдуже, о котрій годині народжується дитина - головне, аби пологи пройшли вдало і для немовляти, і для матері, зазначає Елізабет Дафф із батьківської благодійної організації NCT.

"Тому хвилює те, що стимульовані пологи організовуються так, що малюки народжуються близько опівночі, коли старший персонал менш доступний на випадок, якщо виникають ускладнення", - підсумовує пані Дафф.

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