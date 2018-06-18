Продовження санкцій: що ЄС забороняє своїм компаніям в Криму?

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Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії, запроваджені після анексії Криму, ще на рік - до 23 червня 2019 року.

Таким чином, вони діятимуть уже п'ятий рік поспіль.

ЄС уперше запровадив економічні санкції через анексію Криму у червні 2014 року - тоді під обмеження потрапив імпорт товарів до країн ЄС із Криму й Севастополя.

Пізніше того ж року Брюссель заборонив європейським громадянам і компаніям інвестувати в окремі сектори економіки Криму й інфраструктурні проекти, купівлю нерухомості й інших об'єктів на півострові, фінансування кримських підприємств і постачання послуг, в тому числі туристичних.

Ще до цього через анексію Криму Євросоюз заморозив рахунки та заборонив в'їзд низці російських громадян.

Про які санкції йде мова?

До червня 2019 року європейським компаніям і громадянам буде заборонено:

імпортувати продукти із Криму та Севастополя до ЄС;

продукти із Криму та Севастополя до ЄС; інвестувати у Криму й Севастополі, зокрема, купувати нерухомість на півострові, фінансувати кримські компанії і надавати відповідні послуги;

у Криму й Севастополі, зокрема, купувати нерухомість на півострові, фінансувати кримські компанії і надавати відповідні послуги; надавати туристичні послуги в Криму, а європейським круїзним суднам - зупинятися у кримських портах без крайньої необхідності;

в Криму, а європейським круїзним суднам - зупинятися у кримських портах без крайньої необхідності; експортувати до Криму продукцію транспортної, комунікаційної й енергетичної галузей, а також продукції, пов'язаною із нафто- і газовидобутком.

Знак "твердої прихильності"

Росія анексувала Крим у 2014 році, обравши за формальний привід так званий референдум на півострові. Україна і західні країни назвали це порушенням основоположних принципів міжнародного права.

У заяві Брюсселя про продовження санкцій ідеться, що "ЄС залишається твердо прихильним суверенітету і територіальній цінності України", а також "не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права".

Це не єдині санкції, які ЄС запровадив проти Росії через анексію Криму і дестабілізацію ситуації на сході України.

Так у липні цього року Рада ЄС розгляне, чи продовжувати санкції проти окремих секторів російської економіки - рішення про їхнє продовження приймають щороку на основі оцінки виконання Мінських домовленостей.

Крім того, ЄС обмежив в'їзд 155 російським громадянам, а також заморозив їхні рахунки і рахунки ще 38 компаній. Чи продовжуватимуть ці санкції - Брюссель вирішуватиме у вересні цього року.

У 2014 році Захід також скасував саміт у форматі "Великої вісімки" (США, Франція, Німеччина, Канада, Британія Італія, Японія, Росія), що мав проводитися у Сочі. Країни групи вирішили виключити Росію - і відтоді подібні саміти проводяться лише у форматі "Великої сімки". Хоча на цьогорічному саміті президент США Дональд Трамп запропонував повернути Росію до діалогу.

Росія влітку 2014 року у відповідь на санкції Заходу ввела ембарго на продукти, вироблені в ЄС та в США.

Російська влада не визнає незаконності анексії Криму і заявляє, що санкції покликані "стримати розвиток Росії" і країни, які їх запровадили, "самі від них страждають".

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