Землетрус у Японії: загинула дівчинка і двоє чоловіків

Копирайт изображения AFP Image caption Поїзди у префектурі Осака не ходять вже кілька годин

Потужний землетрус в місті Осака - другому найбільшому в Японії - забрав життя щонайменше трьох людей, понад 200 отримали поранення.

Місцеві аеропорти закриті вже кілька годин, зупинилося залізничне сполучення, підприємства не працюють. У префектурі Осака розташовано багато виробництв, серед яких і Panasonic та Daihatsu.

Землетрус магнітудою 6,1 не викликав цунамі. АЕС у регіоні працюють в штатному режимі.

Землетрус стався близько 8 години ранку у понеділок на північ від міста.

Серед підтверджених трьох загиблих - 9-річна дівчинка, яку притисло зруйнованою стіною у школі. Так само через падіння стіни загинув у власному будинку і літній чоловік, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Кілька людей опинилися у пастці через зруйновані дороги і водогони, дехто застряг у ліфті через вимкнення електрики.

Без струму залишилися понад 170 тисяч будинків, подачу газу припинено до понад 100 тисяч будинків.

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Через землетрус були зупинені як місцеві поїзди, так і швидкісні поїзди Сінкансен.

Землетрус також відчувався у таких містах, як Кіото, Нара, Хойго, Шига.

Метеорологічна служба попередила про можливість повторних поштовхів у наступні дні.

Копирайт изображения EPA Image caption Поїзди зупинилися, пасажирів евакуювали

Є також небезпека того, що через дощі почнуться зсуви ґрунту.

Японія належить до сейсмічно небезпечних регіонів світу. На цю країну припадає близько 20% усіх землетрусів з магнітудою, що перевищує 6.