Герман показав свого "куратора з СБУ" на прізвисько "Дітріх"

Копирайт изображения УНІАН

Борис Герман, якого підозрюють у замовленні вбивства журналіста Аркадія Бабченка, розповів, що його "куратором" в контррозвідці СБУ нібито була людина з ім'ям Дмитро та прізвиськом "Дітріх". Про це він заявив у понеділок під час судового засідання щодо апеляції на арешт пана Германа.

Він також показав ЗМІ його фото.

Крім того, Борис Герман розповів медіа, що справжнє прізвище "Дітріха" він забув.

Захист просить встановити особу цієї людини.

Його адвокати просять долучити роздруківки з месенджера, які, за твердженням захисту, доводять, що Борис Герман планував поїздку до Мілану у бізнес-справах, а не щоб втекти від українських правоохоорнців, а також ряд інших фото і роздруківок, які, нібито, свідчать про співпрацю підозрюваного з українськими спецслужбами.

У свою чергу прокурори попросили долучити до матеріалів справи лист від профільного департаменту СБУ про те, що Борис Герман ніколи не залучався до будь-яких операцій контррозвідки Служби безпеки України.

Перед початком судового засідання Борис Герман підтвердив, що робив закладки зброї та розповів, що "список 47" - справжній. Однак, за його словами, імені Аркадія Бабченка у ньому не було, а натомість там нібито значився син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Адвокати Германа відзначили, що передали список "куратору" ще 21 травня.

Борис Герман додав, що не замовляв Олексію Цимбалюку вбивство Бабченка, а лише стеження за журналістом.

"Вбивство" Бабченка

29 травня поліція повідомила, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Проте вже наступного дня СБУ та Генпрокуратура показали живого пана Бабченка і заявили, що це була спецоперація, яка дозволила виявити замовників убивства журналіста та ще низки осіб.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аркадій Бабченко вважався мертвим майже добу

Тоді ж силовики сказали, що затримали можливого організатора вбивства - Бориса Германа. 31 травня суд арештував його на два місяці без права застави.

Обвинувачений Борис Герман стверджує, що дійсно "замовив" вбивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи з однієї з українських спецслужб.

Також Герман на суді назвав ім'я ймовірного замовника з Росії - В'ячеслава Пивоварника, який народився та виріс в Україні, але деякий час тому виїхав до РФ.

Пивоварник нібито працює в "особистому фонді" РФ Володимира Путіна.

"Громадянин Т."

Копирайт изображения УНІАН Image caption У п'ятницю СБУ представила нові докази по справі Германа

15 червня СБУ оголосила про затримання ще однієї особи у справі про підготовку вбивства Бабченка та інших відомих в Україні людей - "громадянина Т.".

У СБУ розповіли, що Герман "за вказівкою Пивоварника у травні 2018 року фінансував та забезпечував переправлення з РФ до нашої держави ще однієї терористичної групи у складі трьох українських громадян під керівництвом громадянина України Т."

Ці люди нібито тренувалися у російському Ростові-на-Дону "представниками російських спецслужб".

"На підставі отриманої інформації 13 червня 2018 року співробітники СБУ затримали цю особу. Під час проведення обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та набої", - йдеться у повідомленні.

Водночас СБУ повідомила про підозру у вчиненні злочину В'ячеславу Пивоварнику й проводить його розшук.