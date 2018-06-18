Нафтогаз після Газпрому звернувся до Апеляційного суду в Швеції: в чому суть?

Копирайт изображения AFP

Український "Нафтогаз" вимагатиме виконання рішень Стокгольмського арбітражу в апеляційному суді в Швеції. Компанія звернулася до того ж суду, де минулого тижня російський "Газпром" через клопотання домігся призупинення арешту своїх активів, які європейські суди почали заморожувати на виконання арбітражних рішень.

Наприкінці лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

Проте "Газпром" відмовився виконувати рішення міжнародного арбітражу і подав апеляцію.

Минулого тижня апеляційний суд округу Свеа у Швеції за клопотанням "Газпрому" призупинив примусове стягнення з нього 2,6 млрд доларів на виконання рішень Стокголмського арбітражу.

Що робить "Нафтогаз"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Через апеляцію "Газпрому" примусове стягнення з нього 2,6 млрд доларів на виконання рішень Стокголмського арбітражу призупинили

"Сьогодні ми зробили подання до апеляційного суду у Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу", - написав у Facebook головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Він також висловив упевненість, що "Нафтогаз" "виграє і у цьому поєдинку".

Як пояснив Юрій Вітренко, "оскільки оскарження рішення трибуналу не скасовує цього рішення, то ми зараз Газпрому нічого не винні. Це - результат нашої перемоги у Стокгольмі".

Крім того, Юрій Вітренко у своєму дописі пояснив фінансові деталі рішень Стокгольмського арбітражу.