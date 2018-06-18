Нафтогаз після Газпрому звернувся до Апеляційного суду в Швеції: в чому суть?
Український "Нафтогаз" вимагатиме виконання рішень Стокгольмського арбітражу в апеляційному суді в Швеції. Компанія звернулася до того ж суду, де минулого тижня російський "Газпром" через клопотання домігся призупинення арешту своїх активів, які європейські суди почали заморожувати на виконання арбітражних рішень.
Наприкінці лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.
Проте "Газпром" відмовився виконувати рішення міжнародного арбітражу і подав апеляцію.
- Суд зупинив виконання рішення газового арбітражу: що робитиме Нафтогаз?
- Нафтогаз "почав арешти активів Газпрому" з Північних потоків
- "Порадив би Газпрому виписати чек" - юрист-міжнародник про Стокгольм
Минулого тижня апеляційний суд округу Свеа у Швеції за клопотанням "Газпрому" призупинив примусове стягнення з нього 2,6 млрд доларів на виконання рішень Стокголмського арбітражу.
Що робить "Нафтогаз"?
"Сьогодні ми зробили подання до апеляційного суду у Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу", - написав у Facebook головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Він також висловив упевненість, що "Нафтогаз" "виграє і у цьому поєдинку".
- Стокгольмський арбітраж: перемогти легше, ніж виконати?
- Стокгольмський арбітраж: "Нафтогаз" домігся компенсації від "Газпрому"
- Позов "Газпрому" й України в Стокгольмі: хто все ж таки виграв?
Як пояснив Юрій Вітренко, "оскільки оскарження рішення трибуналу не скасовує цього рішення, то ми зараз Газпрому нічого не винні. Це - результат нашої перемоги у Стокгольмі".
Крім того, Юрій Вітренко у своєму дописі пояснив фінансові деталі рішень Стокгольмського арбітражу.