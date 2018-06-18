СБУ пояснила, що саме розслідує у справі бразильця Лусваргі

Копирайт изображения Getty Images Image caption 4 травня представники націоналістичних організацій схопили Рафаеля Лусваргі і силоміць привели до СБУ

Служба безпеки України розслідує викрадення Рафаеля Лусваргі невстановленими особами.

Так в СБУ відповіли на повідомлення захисника бразильця про "здійснення представниками С14 терористичного акту і викрадення людини".

Адвокат Валентин Рибін написав у Facebook, що "до реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння представниками С14 в центрі Києва 04.05.18 терористичного акту і викрадення людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі)".

Як уточнила ВВС News Україна речниця СБУ Олена Гітлянська, проти С14 у Служби безпеки немає жодних кримінальних впроваджень.

"Натомість є кримінальне провадження, відкрите за заявою Рибіна щодо викрадення іноземного громадянина невстановленими особами", - повідомила вона.

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Вона уточнила, що це зробили 1 червня, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду Києва.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні 2017 Печерський суд Києва засудив Рафаеля Лусваргі до 13 років в'язниці

У січні 2017 Печерський суд Києва засудив Рафаеля Лусваргі до 13 років в'язниці за двома статтями: створення терористичної організації та незаконних збройних формувань. Під час процесу він визнав свою провину.

У грудні 2017 року чоловіку замінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання терміном на два місяці. Коли бразилець перебував на волі, він жив в одному з київських монастирів Української православної церкви (Московського патріархату).

4 травня у Києві представники націоналістичних організацій схопили Лусваргі і силоміць привели до будівлі СБУ, вимагаючи його покарання за участь у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів.

7 травня Павлоградський районний суд арештував Рафаеля Лусваргі на 60 діб, які витікають 5 липня.

Рафаель Лусваргі народився 1984 року в місті Сан-Паулу в Бразилії. У 18 років вступив до французького Іноземного легіону, де відслужив три роки.

Протягом 2006-2009 років служив у бразильській військовій поліції.

Два роки навчався в Курському медичному університеті, але медиком так і не став. Намагався вступити до лав російської армії, але йому відмовили.

Долю Лусваргі змінили протести проти проведення Чемпіонату світу з футболу у Бразилії у червні 2014 року, які супроводжувалися сутичками. Він став "обличчям протестів", його арештували за підбурювання до насильства і "спротив поліції", звинувачували в належності до анархістського "Чорного блоку".

У матеріалах українського суду зазначено, що Рафаель Лусваргі у вересні 2014 - жовтні 2015 років перебував у лавах різних загонів бойовиків - у батальйоні "Призрак", "14-му батальйоні територіальної оборони "ЛНР", донських козаків, батальйоні "Вікінг", а також у "регулярної армії "ДНР". У цих загонах він був керівником роти, інструктором та розвідником.