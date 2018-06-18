Як гігантський пітон проковтнув індонезійку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вважається, що сітчасті пітони можуть досягати довжини понад 10 метрів

Семиметровий пітон вбив та проковтнув жінку в Індонезії, повідомляє місцева влада.

Хоча подібні випадки є неймовірно рідкісними, цей - вже другий за рік.

Що сталося з жінкою?

54-річна Ва Тіба зникла минулого четверга під час перевірки свого овочевого саду на острові Муна в провінції Сулавесі.

Місцеві жителі організували пошукові роботи.

Наступного дня люди знайшли її сандалі і мачете, а за 30 метрів лежав гігантський пітон із роздутим животом.

"Мешканці запідозрили, що змія могла проковтнути зниклу жінку, тому вони вбили пітона та винесли його з саду", - розповів в інтерв'ю агенції AFP начальник місцевої міліції пан Хамка.

"Коли розрізали живіт змії, то знайшли всередині тіло жертви".

У соцмережах Індонезії поширювали жахливі кадри, на яких було майже неушкоджене тіло жінки перед великим натовпом.

Як нападають пітони?

Пітон в Сулавесі був сітчастим пітоном.

Вони можуть досягати у довжину більш як 10 м і дуже сильні. Атакують такі пітони із засідки, обкручуючи жертву і здавлюючи, аж поки та не перестане дихати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сітчасті пітони зазвичай уникають людей

Жертва помирає через задишку чи зупинку серця через кілька хвилин.

Пітони ковтають свою їжу цілою. Їх щелепи з'єднуються дуже гнучкими зв'язками, що дозволяє розтягуватися на велику здобич.

Коли справа доходить до поїдання людей, "обмежувальний фактор - це лопатки людини, тому що вони не гнучкі", - розповідала раніше BBC Мері-Рут Ло, співробітник сінгапурської організації з охорони та дослідження дикої природи.

Чи їдять пітони інших великих тварин?

"Пітони харчуються переважно ссавцями", - розповідає пані Ло, хоча іноді вони вживають рептилій, зокрема крокодилів.

"Як правило, вони їдять щурів та інших дрібних тварин, але коли вони досягають певного розміру, то перестають возитися із щурами".

"По суті вони можуть з’їсти здобич такого ж розміру, як вони самі."

Їжею можуть послужити такі великі тварини, як свині чи навіть корови.

Іноді розмір страви може бути неправильно оцінений. У 2005 році бірманський пітон - найбільший у сім'ї пітонів - намагався проковтнути цілком алігатора у Флориді. Під час цього процесу пітон розірвався. Мертві тіла обох тварин пізніше знайшли рейнджери.

Але ці мисливці можуть бути напрочуд перебірливими. Якщо вони не знаходять потрібної здобичі, то можуть чекати тривалий період, поки не з’явиться щось достатньо велике.

Чи вперше пітон проковтнув людину?

Ні. У 2002 році скельний пітон проковтнув 10-річного хлопця у Південній Африці.

А в березні минулого року, також в Сулавесі, 7-метровий пітон проковтнув фермера.

Копирайт изображения West Sulawesi Police Image caption На відео зафільмували як змію розрізали ножем, щоб звільнити тіло людини

25-річний мешканець Західного Сулавесі був на пальмовій плантації біля свого села, коли на нього напала змія. На відео у соцмережах видно, як діставали його тіло.

Також в минулому році людині з індонезійської провінції Суматра вдалося відбити атаку семиметрового пітона, який напав на нього також на пальмовій плантації. Чоловік отримав серйозні травми.

Повідомлялося і про інші випадки, але не було достатньо доказів чи свідчень очевидців.

Антрополог Томас Хедленд, який провів десятиліття серед Агти - групи мисливців на Філіппінах, стверджував, що чверть чоловіків племені були атаковані сітчастими пітонами в різний час.

У більшості випадків Агта захищалися за допомогою мачете, але інколи їх також з’їдали пітони, йдеться у його дослідженні.

Експерт зі зміїв Ніа Курняван з університету Брауджіа, Індонезія, повідомив BBC, що пітони чутливі до коливань, шуму та тепла від ламп, тому вони, як правило, уникають людських поселень.

Сад, де загинула остання жертва, був розташований біля підніжжя скелястої гори з печерами, в яких водилися змії, повідомив начальник місцевої поліції.

Сітчастий пітон (Python reticulatus)

Найдовша змія у світі, вона здатна досягати у довжину понад 10 метрів.

Найбільший такий пітон у неволі живе в Канзас-Сіті, США, і в 2011 році він мав довжину 7,6 метра, за даними книги рекордів Гіннесса.

Переважно живе в лісах, зазвичай боїться людей і рідко потрапляє на очі.

Вважається священною твариною в деяких регіонах Індонезії.

Десятки інших видів пітонів зустрічаються в країнах Африки, Австралії, Непалі, Індії, Шрі-Ланці, Бірмі, Китаї та у Південно-Східній Азії.

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