Керівника Audi Руперта Штадлера арештовали через "дизельгейт"

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Руперта Штадлера заарештували в рамках розслідування щодо неправдивих даних про викиди дизельних двигунів.

Речник Volkswagen, якому належить Аudi, підтвердив затримання.

Мюнхенські прокурори вважають, що був ризик того, що шеф одного з найбільших німецьких автовиробників сприяв приховуванню доказів. У прокуратурі кажуть, що допитають пана Штадлера у середу, після того, як він поговорить з адвокатами.

Скандал почався три роки тому, коли з'ясувалося, що авто були оснащені обладнанням, яке дозволяло спотворити результати тестів на викиди.

Спочатку такі пристрої були знайдені у автомобілях Volkswagen, проте згодом з'ясувалося, що до такої самої практики вдавалися і в Audi.

Минулого місяця компанія визнала, що додаткові 60 тисяч моделей А6 і А7 із дизельними двигунами мали проблеми із системою контролю за викидами.

Минулого року Audi вже довелося відкликати 850 тисяч авто.

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Внаслідок скандалу, який розпочався у 2015, Volkswagen визнав, що 600 тисяч авто, що були продані у США, були обладнані пристроями, які давали неправдиві дані щодо викидів.

У реальному житті викиди двигунів були подекуди у 40 разів гіршими, ніж це показували тести у лабораторіях.