Ryanair проти продажу алкоголю в аеропортах. Чому?

Копирайт изображения PA Image caption Літак із Дубліна до Ібіци минулої суботи довелося терміново садити у Парижі

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair закликає аеропорти до жорсткішого регулювання продажів алкоголю.

Так перевізник запропонував продавати по дві одиниці алкоголю на пасажира і заборонити його продаж до 10 ранку.

Такий заклик з'явився після того, як літак авіакомпанії змушений був здійснити термінову посадку рейсу з Дубліна до Ібіци в Парижі - через трьох буйних пасажирів.

Цих людей довелося зняти з рейсу, їх затримала французька поліція.

"Це відповідальність аеропортів - запровадити такі запобіжні заходи, аби зменшити надмірне споживання алкоголю і запобігти проблемам. А не дозволяти пасажирам випивати зайвого перед їхніми рейсами", - заявили в Ryanair.

"Це абсолютно несправедливо, що аеропорти отримують прибутки з необмежених продажів алкоголю пасажирам, покладаючи безпекові наслідки на авіакомпанії", - додали там.

У літаках Ryanair заборонено розвипати принесений із собою алкоголь - вживати можна лишей той, який пасажири куплять на борту. При цьому компанія каже, що на борту її літаків спиртного продається дуже мало, оскільки усі її рейси - короткотривалі. "Наші екіпажі натреновані працювати із купівлею і вжитком клієнтами алкоголю", - кажуть там.

Компанія також почала застерігати пасажирів, що штрафуватиме їх, якщо ті питимуть у літаках свій алкоголь. Штрафи можуть становити до 2,5 тис. доларів.

Щороку найбільший європейських лоукостер перевозить 130 млн людей на рік. Щодня Ryanair здійснює більше 2 тисяч рейсів на день із 215 міст Європи і Північної Африки.

Речник аеропорту Дубліна заявив, що, звісно, поведінка пасажирів на борту рейсу Дублін-Ібіца була неприпустимою, проте пропозиції Ryanair обмежити продажі алкоголю - "драконівські", тобто необґрунтовано жорсткі.

За його словами, через поведінку "дуже малого відсотка мандрівників" такі обмеження зачеплять "усіх пасажирів".

Із жовтня Ryanair розпочне роботу в Україні. Десять рейсів літатимуть із Києва, п'ять - зі Львова.