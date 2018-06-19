США чи Німеччина: де мігрантам живеться краще? Пояснюємо на прикладах

Копирайт изображения Reuters Image caption Більшість мігрантів у США - вихідці із Мексики, Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, які тікають від конфліктів і бідності на батьківщині. На фото - паркан на кордоні між США і Мексикою

Президент США Дональд Трамп нещодавно згадав імміграційний скандал у Німеччині - виправдовуючи власну неоднозначну міграційну політику.

"Ми не хочемо, щоб те, що відбувається з іммігрантами в Європі, сталося з нами!" - заявив президент США.

Німецька канцлерка Ангела Меркель цього тижня опинилася у центрі серйозного внутрішньополітичного конфлікту - через суперечки всередині її урядової коаліції довкола політики щодо біженців.

Але наскільки дві країни справді відмінні у своєму ставленні до мігрантів?

Мігранти: звідки вони і чому тікають?

Німеччина:

Упродовж розпалу міграційної кризи у 2015-2016 роках до Німеччини приїхало 1,2 мільйонів біженців. Більше половини з них походили із охоплених війнами Сирії, Іраку і Афганістану.

Головні причини їхньої втечі із Близького Сходу до Європи - збройне насилля і безвихідна бідність.

Серед сирійських і іракських мігрантів можна часто почути фразу: "Меркель нас запросила".

США:

Мігранти у США також у більшості тікають від збройних конфліктів і бідності, а також від організованої злочинності.

Більшість із них - із Мексики, а також Гондурасу, Гватемали й Сальвадору. За деякими даними, близько 10% жителів цих трьох країн втекли до інших країн через небезпечні умови життя.

Які масштаби проблеми?

Німеччина:

Більш як мільйон мігрантів приїхали до Німеччини у межах політики відкритих дверей пані Меркель у 2015 році. Це був пік.

Відтоді кількість шукачів притулку почала падати: у 2016 році до Німеччини прибуло 720 тисяч мігрантів, у 2017 - трохи більше 200 тисяч.

Така статистика пов'язана, здебільшого, із міграційною угодою між ЄС і Туреччиною і посиленні прикордонних патрулів у балканських країнах.

США:

Кількість нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити до США, наразі зростає. Так, наприклад, у травні 2018 року до США спробувало потрапити на 160% більше людей, ніж за той самий період минулого року.

Влада США припускає, що щодня прикордонники затримують 1,5 тис. нелегальних мігрантів - із жовтня минулого року таких затримань було уже понад 252 тисячі.

Дослідження Pew Research Center свідчить, що у з 2007 по 2015 роки кількість вихідців із Гондурасу, Гватемали і Сальвадору у США, які не мають документів, зросла на 25%.

Що із мігрантами робить влада?

Німеччина:

Новий міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зігофер наполягає на впровадженні неоднозначних заходів, які передбачають утримання мігрантів у спеціальних центрах, доки ті не отримають рішення про свій статус біженців.

Згідно із пропозиціями пана Зігофера, мігрантів мають утримувати у таких "якірних центрах" до 18 місяців - поки розглядаються їхні заявки про притулок.

Міністр також хоче надати прикордонній поліції повноваження "розвертати" нелегальних мігрантів на кордоні.

Влада каже, що перший "якірний центр" можуть відкрити вже цього року у Баварії.

Копирайт изображения EPA Image caption Канцлерка Ангела Меркель і міністр внутрішніх справ Хорст Зігофер (ліворуч) конфліктують через міграційну політику

США:

За новою міграційною політикою президента США, повнолітніх, які намагаються незаконно перетнути американських кордон, беруть під варту і висувають їм кримінальні звинувачення.

Раніше перший незаконний перетин кордону "нелегалом" розглядали як незначне правопорушення - тож це значна зміна.

Вона вже призвела до того, що за трохи більше як місяць (з кінця квітня по кінець травня) прикордонні служби розділили майже 2 тисячі сімей. Сотні дітей забрали від їхніх батьків - їх розмістили у спеціальних центрах утримання. Деякі з них розташовані на колишніх складах, у будівлях супермаркетів та навіть наметових містечках.

Які наслідки такої політики?

Німеччина:

Ангелу Меркель давно критикують за рішення відкрити німецькі кордони для мігрантів у період піку міграційної кризи в Європі, що припав на 2015 рік.

Скандал довкола цієї політики посилив позиції крайніх правих в країні і різко послабив підтримку Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель на останніх парламентських виборах.

Пані Меркель уже відмовилася підтримати плани міністра Зігофера "розвертати" на кордоні мігрантів, які вже мають статус біженця у іншій країні ЄС.

Зараз існує значний ризик, що Християнсько-соціальний союз, який представляє Хорст Зігофер, захоче вийти з парламентської коаліції - чи принаймні запустити голосування про вотум недовіри уряду Ангели Меркель у парламенті.

США:

У понеділок президент США назвав явище розділення сімей внаслідок міграційної політики "складним і жахливим", але додав, що "США не будуть табором для мігрантів".

Демократи - а також багато республіканців, серед яких і спікер Палати представників Пол Раян - заявили, що жорсткий підхід Дональда Трампа до міграційної проблеми не є її вирішенням.

ООН закликала США негайно припинити розділення сімей.

Минулого тижня республіканці внесли законопроект про заборону розділення сімей мігрантів на кордоні на розгляд Палати представників, проте його навряд приймуть.

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