Навіщо омбудсмен Денісова їздила до Росії

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Уповноважена України з прав людини Людмила Денісова зустрілася зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою.

Після зустрічі російська омбудсмен заявила, що сторони домовилися розробити дорожню карту для відвідування громадян, які відбувають покарання у Росії та в Україні.

Перед тим пані Денісова безуспішно намагалася зустрітися з ув’язненим Романом Сущенком. А ще раніше - з Олегом Сенцовим та Миколою Карпюком.

Два паспорти

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Більша частина зустрічі омбудсменів України та Росії тривала за зачиненими дверима.

Ще на початку Тетяна Москалькова запропонувала Людмили Денісовій обговорити меморандум про взаємне відвідування ув’язнених у Росії та Україні.

У документі, зокрема, пропонується врегулювати статус осіб з невстановленим громадянством.

Йдеться про випадки, коли засуджені мають два паспорти - російський та український.

"За результатами наших моніторингових візитів ми можемо сформувати пакет пропозицій для президентів, можливо, для укладання угоди, яка буде стосуватися цієї категорії осіб", - заявила пані Москалькова.

Людмила Денісова наполягала на праві консулів відвідувати осіб із таким статусом.

"У нас є громадяни просто України, є громадяни Російської Федерації, і є ті, кого ми вважаємо громадянами з неврегульованим статусом. Тому ухвалено рішення надавати в окремих випадках таке право", - сказала пані Денисова.

Сенцов та Вишинський

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Омбудсмени домовились про відвідини режисера Олега Сенцова в Салехарді та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні.

Як повідомила російська агенція ТАСС, про це після зустрічі розповіла Тетяна Москалькова.

"Попередня зустріч вже дозволила виробити деякі кроки, і ми маємо намір разом (з Денисовою, - Ред) або з уповноваженим з прав людини в Салехарді відвідати Сенцова. Після цього ми, оскільки домовилися про паритетні кроки, готові були б відвідати Вишинського, і нам підкаже Людмила Леонтіївна найбільш оптимальний графік відвідування, для того щоб дорожня карта була ефективна", - повідомила пані Москалькова.

Пані Денисова сказала, що дати візитів ще обговорюються. Хоча і не уточнила, кого саме мають відвідати в першу чергу.

"Обговоримо можливість синхронності перших наших відвідувань. Подальші наші візити ми будемо проводити вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, що надавали одне одному в листах," - повідомила пані Денисова у Facebook.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за звинуваченням в організації терактів і підпалів.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов усі звинувачення відкидав і заявляв про тортури.

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15 травня СБУ затримала керівника українського офісу "РИА Новости" Кирила Вишинського за звинуваченнями у державній зраді.

Спецслужба встановила, що весною 2014 року пан Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму. Пізніше, за даними СБУ, він діяв на підтримку так званих "ДНР/ЛНР".

За свою роботу він отримав державну російську нагороду "За повернення Криму".

За даними спецслужби, у пана Вишинського подвійне громадянство - України та Росії.

Поїздка до Сущенка

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Зранку понеділка Людмила Денісова намагалася відвідати ув’язненого українського журналіста Романа Сущенка.

За її словами, в неї був дозвіл на зустріч від Московського міського суду, копію якого вона надіслала до СІЗО у районі Лефортово, де утримують пана Сущенка.

Однак потрапити до закладу Денісова так і не змогла.

"Вийшов заступник керівника установи і повідомив, що документи повернуто у Московський міський суд. На моє запитання - це відмова? - прозвучала відповідь - їдьте до суду, там все знають. Письмову відповідь теж не надали", - написала пані Денісова.

4 червня Романа Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму.

Російський суд визнав його винним у шпигунстві.

За словами адвоката Марка Фейгіна, захист пана Сущенка має намір оскаржити вирок.

Вояж Денісової

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Про візити омбудсменів Росії та України домовились президенти обох країн під час телефонної розмови 9 червня.

Але з самого початку поїздки почались проблеми, пані Денісова скаржилась на дії російських колег.

15 червня Людмилу Денісову не пустили у колонію до українця Олега Сенцова, який вже понад місяць голодує з вимогою відпустити українських політв'язнів у Росії.

Як розповіла пані Денисова у своєму Facebook, керівництво колонії відмовило їй у візиті без пояснення, а також не надало інформації про стан Сенцова.

Згодом російська омбудсмен пані Москалькова взагалі заявила, що Людмила Денисова перебуває на території Ямало-Ненецького автономного округу, порушуючи досягнуті домовленості.

16 червня Людмилу Денісову не допустили до українця Миколи Карпюка, який перебуває у російській в'язниці "Володимирський централ".

Миколу Карпюка у Росії засудили до 22 років ув'язнення за звинуваченням в участі у бойових діях в Чечні у 90-х роках. Свою вину він не визнає.

Пані Денісова поїхала до Росії, щоб відвідати саме українських політв'язнів. Ще 14 червня вона повідомляла, що питання з візитом до Сенцова залишається відкритим, а перший візит має бути до міста Омськ у суботу, 16 червня. Там утримують українця Дмитра Штиблікова.

Проте з паном Штибліковим зустрілась не вона, а виконувач обов'язки консула-керівника консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов.

Загалом українська сторона вказує, що у російських та кримських в'язницях перебувають 70 українських політв'язнів.

В українських в'язницях, за твердженням української влади, перебувають 23 громадян Росії, зокрема, і затримані під час боїв на Донбасі.

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