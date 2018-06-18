Навіщо омбудсмен Денісова їздила до Росії
Уповноважена України з прав людини Людмила Денісова зустрілася зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою.
Після зустрічі російська омбудсмен заявила, що сторони домовилися розробити дорожню карту для відвідування громадян, які відбувають покарання у Росії та в Україні.
- Місія Денісової: тепер у Росії її не пустили до Карпюка
- Український омбудсмен поїхала до Сенцова, але її не пускають
Перед тим пані Денісова безуспішно намагалася зустрітися з ув’язненим Романом Сущенком. А ще раніше - з Олегом Сенцовим та Миколою Карпюком.
Два паспорти
Більша частина зустрічі омбудсменів України та Росії тривала за зачиненими дверима.
Ще на початку Тетяна Москалькова запропонувала Людмили Денісовій обговорити меморандум про взаємне відвідування ув’язнених у Росії та Україні.
У документі, зокрема, пропонується врегулювати статус осіб з невстановленим громадянством.
Йдеться про випадки, коли засуджені мають два паспорти - російський та український.
"За результатами наших моніторингових візитів ми можемо сформувати пакет пропозицій для президентів, можливо, для укладання угоди, яка буде стосуватися цієї категорії осіб", - заявила пані Москалькова.
Людмила Денісова наполягала на праві консулів відвідувати осіб із таким статусом.
"У нас є громадяни просто України, є громадяни Російської Федерації, і є ті, кого ми вважаємо громадянами з неврегульованим статусом. Тому ухвалено рішення надавати в окремих випадках таке право", - сказала пані Денисова.
Сенцов та Вишинський
Омбудсмени домовились про відвідини режисера Олега Сенцова в Салехарді та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні.
Як повідомила російська агенція ТАСС, про це після зустрічі розповіла Тетяна Москалькова.
"Попередня зустріч вже дозволила виробити деякі кроки, і ми маємо намір разом (з Денисовою, - Ред) або з уповноваженим з прав людини в Салехарді відвідати Сенцова. Після цього ми, оскільки домовилися про паритетні кроки, готові були б відвідати Вишинського, і нам підкаже Людмила Леонтіївна найбільш оптимальний графік відвідування, для того щоб дорожня карта була ефективна", - повідомила пані Москалькова.
- Російська омбудсмен: стан здоров'я Сенцова - задовільний
- Керівника РИА Новости посадили у СІЗО на два місяці
Пані Денисова сказала, що дати візитів ще обговорюються. Хоча і не уточнила, кого саме мають відвідати в першу чергу.
"Обговоримо можливість синхронності перших наших відвідувань. Подальші наші візити ми будемо проводити вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, що надавали одне одному в листах," - повідомила пані Денисова у Facebook.
Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за звинуваченням в організації терактів і підпалів.
Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов усі звинувачення відкидав і заявляв про тортури.
15 травня СБУ затримала керівника українського офісу "РИА Новости" Кирила Вишинського за звинуваченнями у державній зраді.
Спецслужба встановила, що весною 2014 року пан Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму. Пізніше, за даними СБУ, він діяв на підтримку так званих "ДНР/ЛНР".
За свою роботу він отримав державну російську нагороду "За повернення Криму".
За даними спецслужби, у пана Вишинського подвійне громадянство - України та Росії.
Поїздка до Сущенка
Зранку понеділка Людмила Денісова намагалася відвідати ув’язненого українського журналіста Романа Сущенка.
За її словами, в неї був дозвіл на зустріч від Московського міського суду, копію якого вона надіслала до СІЗО у районі Лефортово, де утримують пана Сущенка.
Однак потрапити до закладу Денісова так і не змогла.
"Вийшов заступник керівника установи і повідомив, що документи повернуто у Московський міський суд. На моє запитання - це відмова? - прозвучала відповідь - їдьте до суду, там все знають. Письмову відповідь теж не надали", - написала пані Денісова.
4 червня Романа Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму.
Російський суд визнав його винним у шпигунстві.
За словами адвоката Марка Фейгіна, захист пана Сущенка має намір оскаржити вирок.
Вояж Денісової
Про візити омбудсменів Росії та України домовились президенти обох країн під час телефонної розмови 9 червня.
Але з самого початку поїздки почались проблеми, пані Денісова скаржилась на дії російських колег.
15 червня Людмилу Денісову не пустили у колонію до українця Олега Сенцова, який вже понад місяць голодує з вимогою відпустити українських політв'язнів у Росії.
Як розповіла пані Денисова у своєму Facebook, керівництво колонії відмовило їй у візиті без пояснення, а також не надало інформації про стан Сенцова.
Згодом російська омбудсмен пані Москалькова взагалі заявила, що Людмила Денисова перебуває на території Ямало-Ненецького автономного округу, порушуючи досягнуті домовленості.
16 червня Людмилу Денісову не допустили до українця Миколи Карпюка, який перебуває у російській в'язниці "Володимирський централ".
Миколу Карпюка у Росії засудили до 22 років ув'язнення за звинуваченням в участі у бойових діях в Чечні у 90-х роках. Свою вину він не визнає.
- Сенцов оголосив про безстрокове голодування
- Резолюція Європарламенту: звільнити Сенцова, але без бойкоту ЧС-2018
- Порошенко і Путін говорили по телефону про українських в'язнів
Пані Денісова поїхала до Росії, щоб відвідати саме українських політв'язнів. Ще 14 червня вона повідомляла, що питання з візитом до Сенцова залишається відкритим, а перший візит має бути до міста Омськ у суботу, 16 червня. Там утримують українця Дмитра Штиблікова.
Проте з паном Штибліковим зустрілась не вона, а виконувач обов'язки консула-керівника консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов.
Загалом українська сторона вказує, що у російських та кримських в'язницях перебувають 70 українських політв'язнів.
В українських в'язницях, за твердженням української влади, перебувають 23 громадян Росії, зокрема, і затримані під час боїв на Донбасі.
Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.