Капелюх Наполеона продали всемеро дорожче, ніж очікували

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наполеон славився своїми "двоуголками"

Військовий капелюх, який належав Наполеону і був знайдений на полі бою після поразки під Ватерлоо у 1815 році, продали на аукціоні за 280 000 євро.

Колишній французький імператор славився своїми двокутними капелюхами.

Бойовий одяг Наполеона роками був об’єктом особливої уваги колекціонерів.

Червоний плащ, який він носив у Ватерлоо, належить британській королеві і прикрашає королівську колекцію з 1837 року.

Аукціонний дім De Baecque підтвердив продаж капелюха Наполеона у Ліоні, якраз на 203 річницю з дня битви.

Загальна вартість капелюха, включаючи збори і податки, склала трохи менше як 350 000 євро.

Як повідомляють ЗМІ, власником став французький колекціонер.

Власник багатьох капелюхів

Очікувалося, що капелюх, придбаний приватною особою в 1986 році, мав принести менш як 40 000 євро.

Це один із 19 капелюхів Наполеона, які збереглися до нашого часу. Вважається, що загалом імператор мав 120 аналогічних капелюхів за свою кар'єру.

Як правило, у його гардеробі було 12 капелюхів одночасно, кожен із яких мав трирічний термін експлуатації.

Їх поновлювали чотири рази на рік. Спочатку капелюхи носили валети, щоб розносити їх для імператора.

Наполеон носив головний убір набік, щоби бути менш помітним на полі бою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цей капелюх Наполеон носив під час битви під Маренго в Італії у 1800 році

Подібний капелюх із колекції королівської сім'ї в Монако чотири року тому продали на аукціоні за 1,9 мільйона євро.

Новим його власником став південнокорейський харчовий і сільськогосподарський гігант Harim.

Той капелюх був на Наполеоні під час битви під Маренго в Італії у 1800 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гравюра Амвросія Уоррена показує момент, коли Наполеон втікав від переслідувань союзних військ у Ватерлоо

Капелюх, який продали тепер, має не такий хороший стан, як проданий у 2014 році.

Вважають, що його забрав із поля бою під Ватерлоо голландський капітан Барон Арнот Жак ван Зюйлен ван Нейвелт.

"Відомі й інші деталі: імператор ненавидів декор і завжди його видаляв. Також він вимагав підсилити ті місця, за які тримав капелюх", - розповіла аукціоніст Етієн Де Бакке.

У листопаді минулого року золотий лавровий листок з корони, зробленої для коронації Наполеона, продали за 625 тисяч євро.

Наполеон оголосив себе імператором у 1804 році і вів війну з іншими європейськими державами, підкоривши більшу частину континенту, до своєї остаточної поразки в 1815 році.

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