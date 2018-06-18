Астрономи обстежують космічний об'єкт у формі пельменя

Копирайт изображения JAXA / Akihiro Ikeshita Image caption "Хаябуса-2" влаштує на поверхні астероїда контрольований вибух, аби дістати зразки ґрунту

Японська міжпланетна станція "Хаябуса-2" передала на Землю зображення астероїда "Рюгу", до якого вилетіла понад три роки тому. Астероїд виявився схожим на японський пельмень данго, повідомили в центрі управління польотом.

Станцію "Хаябуса-2" запустили до астероїда "Рюгу" в 2014 році, щоб вивчити його і доставити на Землю зразки ґрунту і каменю з його поверхні.

"Хаябуса-2" має підлетіти до "Рюгу" 27 червня.

Камери "Хаябуси" наразі розрізнили форму астероїда. У Японському агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA) жартують, що небесне тіло виявилося астероїдом типу "данго", тому що нагадує формою японський солодкий пельмень.

Також зараз камери "Хаябуса-2" дозволяють розрізнити, що поверхня "Рюгу" вкрита кратерами. Крім того, стало зрозуміло, що астероїд рухається по ретроградній орбіті, тобто в протилежному напрямку до Землі і Сонця.

Це відео складається із 52 кадрів, які зробили встановленою на міжпланетній станції телескопічною камерою ONC-T між 14 і 15 червня.

Приблизно 27 червня станція наблизиться до астероїда, із офіційним ім'ям "162173 Рюгу", на відстань у 20 кілометрів.

Апарат буде вивчати астероїд приблизно півтора року. За цей час "Хаябуса-2" спробує спустити на поверхню "Рюгу" кілька посадкових модулів і застосує вибуховий пристрій, аби добути "чисті" зразки ґрунту і каменю з-під поверхні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японські астрономи уподібнили астероїд до солодкого пельменя данго

Можливо, що перші зонди зійдуть на поверхню астероїда в вересні. Серед них - зроблений у Німеччині спусковий апарат Mascot, на якому встановлений спектрометр, магнітометр, радіометр і відеокамера.

Станція покине астероїд і попрямує назад до Землі в грудні 2019 року і має доставити зібрані зразки на нашу планету в 2020 році.

Перший космічний апарат "Хаябуса" запустили в 2003 році й в 2005-му він досяг астероїда "Ітакава". Він також мав доставити зразки ґрунту на Землю, але на шляху стикався із перешкодами.

Наприклад, під час спроби добути зразки ґрунту з апаратом зник зв'язок, і в центрі управління довго не могли зрозуміти, чи досяг зонд поверхні астероїда.

Попри це, "Хаябуса-1" в 2010 році повернувся на Землю із невеликою кількістю зразків.

Американська місія Osiris-Rex зараз прямує до астероїда "Бенну", якого має досягти в серпні.