США хочуть створити космічні війська
Президент США Дональд Трамп наказав збройним силам США створити шосту "космічну" гілку.
Він заявив у понеділок, що це посилить національну безпеку і економіку, а також створить робочі місця.
"Ми повинні мати американське панування у космосі", - сказав пан Трамп у Білому домі.
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Президент також пообіцяв, що США "повернуть американців на Місяць" і, врешті-решт, досягнуть Марсу.
"Я закликаю Департамент оборони та Пентагон негайно розпочати процес для створення "космічної" шостої гілки збройних сил", - зазначив пан Трамп.
Він також заявив, що дозволити Китаю або Росії панувати в космосі - буде неприйнятним. Тому він скерує федеральні установи "впровадити новітні системи управління космічним рухом".
Поки деталей, як виглядала б нова космічна сила, і що вона робитиме, немає.
Проте, Конгрес США має ухвалити закон, який дозволить створити будь-яку нову військову гілку.