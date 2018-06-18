США хочуть створити космічні війська

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Президент США Дональд Трамп наказав збройним силам США створити шосту "космічну" гілку.

Він заявив у понеділок, що це посилить національну безпеку і економіку, а також створить робочі місця.

"Ми повинні мати американське панування у космосі", - сказав пан Трамп у Білому домі.

Президент також пообіцяв, що США "повернуть американців на Місяць" і, врешті-решт, досягнуть Марсу.

"Я закликаю Департамент оборони та Пентагон негайно розпочати процес для створення "космічної" шостої гілки збройних сил", - зазначив пан Трамп.

Він також заявив, що дозволити Китаю або Росії панувати в космосі - буде неприйнятним. Тому він скерує федеральні установи "впровадити новітні системи управління космічним рухом".

Поки деталей, як виглядала б нова космічна сила, і що вона робитиме, немає.

Проте, Конгрес США має ухвалити закон, який дозволить створити будь-яку нову військову гілку.