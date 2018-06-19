Держдепартамент США віддасть розвідку на аутсорсинг

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Держдепартамент США відстежуватиме комерційну активність військово-промислових комплексів іноземних держав за допомогою американських та закордонних організацій.

Держдепартамент цікавиться не лише угодами і постачанням озброєнь, які готуються, але й поточними та минулими. Інформацію у джерелах пропонують відстежувати арабською, російською, китайською, провідних мовах Ірану та Пакистану - фарсі та урду відповідно.

Про плани Держдепу стало відомо з інформації на державному порталі урядових грантів. Там оголосили конкурс на створення проекту моніторингу та аналізу інформації, що перебуває у відкритому доступі, про угоди в галузі торгівлі озброєннями і військовою технікою.

Обсяг контракту - до півмільйона доларів. Брати участь у ньому можуть неурядові, комерційні та освітні організації.

Ця інформація необхідна Держдепартаменту для контролю за дотриманням режиму санкцій та нерозповсюдження. В оголошенні підкреслили, що мова йде про активність у всіх сферах торгівлі озброєннями і військовою технікою, у тому числі звичайною зброєю.

Компанія має сама аналізувати і визначати підозрілу активність щодо нерозповсюдження або торгівлі з об'єктами санкцій і забороненими організаціями, а також готувати доповіді та повідомлення на цю тему - в тому числі і для надання іншим державам.

Контракт оприлюднили від імені Офісу спільного зниження загрози (Office of Cooperative Threat Reduction), який займається контролем за нерозповсюдженням технологій та зброї масового ураження, реалізацією резолюцій Радбезу ООН, контртерористичною та іншою діяльністю.

Відкриті джерела

Збір інформації з відкритих джерел (Open Source Intelligence - OSINT) - один з найважливіших видів розвідувальної діяльності спецслужб. Центральне розвідувальне управління США займається аналізом відкритих джерел з 1940-х років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Військовий аеродром Бордж-Баджо-Мохтар у 2016 році. Таким може бути знімок, із якого аналітики дізнаються про постачання військової техніки до Алжиру

Мова не лише про публікації у пресі. Інформація є у різних оприлюднених державних документах, наукових дослідженнях, комерційних матеріалах.

Отриманням і аналізом інформації, важливої для ухвалення політичних рішень, займалися і займаються не лише розвідслужби, а й відділи в різних американських міністерствах.

З появою інтернету, а також із розвитком соціальних мереж, у відкритому доступі стало з'являтися дедалі більше інформації, яку важче контролювати. Інформація про військові контракти поширюється через спеціальні тематичні сайти.

Збором і аналізом такої інформації займаються як урядові організації, так і комерційні компанії та групи волонтерів, такі як, наприклад, Bellingcat, результати діяльності якої використовують і держслужби.

Відстеженням військових контрактів, постачанням військової техніки та озброєннями також займається велика кількість різних груп, які найчастіше і поширюють свою інформацію (або, як мінімум, її частина) через відкриті джерела.