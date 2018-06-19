Чому парижанин безкоштовно їздитиме на метро 25 років?

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Хлопчик, який народився у паризькому метро, безкоштовно їздитиме там до 25 років. Про це повідомили у транспортній компанії Парижу.

Зазначається, що пологи у жінки почалися на станції Auber, там призупинили рух потягів на деякий час.

Пізніше керівництво транспортної мережі привітало парижанку із народженням сина і оголосило, що хлопчику подарують безкоштовне користування метро у Парижі та околицями до 25 років.

Дитина народилася о 11:40 (09:40 за Гринвічем), жінці допомогли пасажири та персонал паризького метро.

Упевнившись, що із мамою та дитиною все добре, працівники транспортної компанії доправили їх до лікарні, а рух у метро відновили.

Раніше на залізничному вокзалі Ватерлоо жінка народила хлопчика, коли їхала на роботу.

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Коли потяг прибув до станції Ватерлоо, вона поспішила до кімнати меддопомоги, де народила свого сина.

Жінка підійшла до співробітника залізниці о 15:45 за місцевим часом, а народила о 16:10.

Чергова на станції Ватерлоо Юстина Сайла сказала, що цей інцидент вона запам'ятає надовго.