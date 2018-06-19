Сутички під Радою: чого вимагають афганці

Image caption Ветерани Афгану періодично намагаються прорватися до будівлі Ради

Під Радою сталися сутички між поліцією та демонстрантами.

Представники організацій ветеранів силових структур, афганської війни та шахтарів прийшли вранці до Верховної Ради вимагати збереження своїх пільг.

Вони знесли огорожу та скандують "Ганьба!", повідомляє агенція "Інтерфакс".

Демонстранти прорвалися до стін парламенту і перебувають на сходах до будинку.

Як повідомляє з місця подій кореспондент ВВС News Україна, у силовиків летіли пластикові пляшки з водою.

Image caption В акції беруть участь ветерани-афганці, ветерани силових структур та шахтарі

Image caption Демонстранти прорвали огорожу під Радою

В акції беруть участь кілька сотень людей, переважно ветерани Афганської війни. Періодично радикально налаштовані демонстранти штовхаються з поліцейськими, які охороняють будинок Ради.

До учасників акції вийшла віце-спікер Ірина Геращенко, яка намагається їх заспокоїти.

Група перемовників від демонстрантів зайшла на перемовини в Раду, серед них - екс-депутат Сергій Червонописький від афганців та голова Незалежної профспілки гірників, екс-депутат Михайло Волинець.

Кореспондент ВВС News Україна повідомляє, що щонайменше кілька учасників акції під Радою публічно розпивають алкогольні напої. Депутат Борислав Береза, який вийшов до демонстрантів, заявив їм, що серед них є "п'яні провокатори".

Чого вимагають учасники акції?

Демонстранти вимагають відмови від монетизації пільг, виділення понад 6 млрд грн на розвиток шахтарської галузі, збільшення розміру компенсаційних виплат, повідомляє Інтерфакс. Демонстранти-шахтарі також вимагають повернення боргу по зарплатах.

В коментарі BBC News Україна афганці пояснили, що в них забирають пільги, путівки на відпочинок, гроші на лікування, платять малі пенсії. Через це вони вже протестували навесні, але це не "спрацювало" і з ними. Демонстранти стверджують, що після весняних протестів чиновники відмовлялися з ними спілкуватися.

Демонстранти у розмові з кореспондентом ВВС News Україна заперечили, що хтось з політиків організував їхню акцію. Вони зазначають, що самостійно приїхали до Києва на потягах та мають квитки на зворотній потяг ввечері.

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption Щонайменше кілька сотень ветеранів-афганців взяли участь в акції протесту

Що відомо про постраждалих та затриманих?

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив Інтерфакс, що біля Ради постраждали щонайменше двоє поліцейських.

"На цей час (можливо, дані змінюються) є два потерпілих поліцейських", - сказав він.

В одного з поліцейських - внутрішня черепно-мозкова травма, в іншого - опіки від сльозогінного газу. Їх доставили до лікарні.

За словами спікера МВС, затримано одного учасника мітингу, який застосував газ проти поліцейських.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.