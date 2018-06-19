У США вбили відомого репера XXXTentacion
В США застрелили американського репера XXXTentacion, який піднявся на вершини чартів, попри звинувачення в домашньому насильстві. Йому було 20 років.
Згідно з повідомленням поліції, репер, справжнє ім'я якого - Джасім Онфре, обирав собі мотоцикл в салоні на півдні Флориди.
Коли він покинув салон, до його автомобіля наблизилися двоє озброєних людей. Принаймні один з них відкрив вогонь по реперу з вогнепальної зброї.
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XXXTentacion доставили в лікарню, де лікарі констатували його смерть.
Сайт TMZ цитує розповідь свідка, який чув кілька пострілів і потім бачив тіло репера без ознак життя.
Слідчі вважають, що вбивство могло бути наслідком "можливого пограбування".
Неоднозначна репутація
XXXTentacion мав неоднозначну репутацію у світі хіп-хопу. Вихід його останнього альбому збігся за часом зі звільненням з-під домашнього арешту.
Репер очікував суду за звинуваченням у побитті колишньої подруги, яка була вагітною.
На момент загибелі Джасіма Онфре звинувачували в різних тяжких злочинах по 15 пунктах.
У травні популярний стрімінговий сервіс Spotify зарахував XXXTentacion до переліку виконавців, чия поведінка завдає шкоди та розпалює ненависть. Компанію різко критикували за розмитість критеріїв потрапляння в цей чорний список і в підсумку вона пішла на поступки.
Одним з перших на смерть XXXTentacion відгукнувся чоловік Кім Кардаш'ян - репер Каньє Вест.
"Я так і не сказав тобі, наскільки ти мене надихав, коли ти був тут", - написав у Twitter репер.
Репер J Cole відзначив "величезний талант та безмежний потенціал" зірки. "Бог благословить його родину, друзів та шанувальників", - написав він.
Режисер Луї Теру сказав: "Попри особистих демонів, він мав величезний талант і приніс чудовий новий смак до хіп-хопу. Так сумно".
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