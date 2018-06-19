Як Трамп втрутився у міграційну суперечку в Німеччині. Не на боці Меркель
Президент США Дональд Трамп розкритикував міграційну політику канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Пан Трамп заявив, що німецька правляча коаліція виглядає "слабкою".
У пані Меркель раніше виникла суперечка щодо міграційної політики з міністром внутрішніх справ Горстом Зеєгофером.
У понеділок пан Зеєгофер висунув канцлерці ультиматум - якщо за два тижні не розроблять нової міграційної угоди для всіх країн ЄС, він перестане пускати в Німеччину мігрантів.
Міністр запропонував заборонити в'їзд до країни мігрантам, які вже зареєстровані в одній із країн ЄС. Проте Ангела Меркель відмовилася підтримати цей план.
Розбіжності Зеєгофера і Меркель продемонстрували розкол між двома консервативними партіями, які є союзниками вже десятки років - Християнсько-соціальним союзом, висуванцем якого є Зеєгофер, та Християнсько-демократичним союзом пані Меркель.
Конфлікт може загрожувати існуванню правлячої коаліції, до якої також входить Соціал-демократична партія.
"Народ Німеччини відвернувся від свого керівництва у той час як міграція розхитує слабку коаліцію в Берліні. Злочинність у Німеччині зростає. По всій Європі зробили велику помилку, коли прийняли мільйони людей, які так сильно та насильницьким шляхом змінили їхню культуру", - прокоментував кризу в Німеччині у Twitter Дональд Трамп.
Німецькі ЗМІ поставили під сумнів твердження пана Трампа про зростання злочинності в Німеччині, оскільки за офіційною статистикою вона у травні була найнижчою з 1992 року.
Водночас американського президента різко критикують за політику "нульової терпимості" щодо мігрантів, які нелегально перетинають кордон Мексики із США. У впійманих нелегальних мігрантів відбирають дітей.
Серед критиків політики Трампа - колишня перша леді Лора Буш, дружина екс-президента Джорджа Буша-молодшого.
"Політика нульової терпимості Трампа - жорстока, аморальна, і вона розбиває моє серце", - написала вона у Washington Post із посиланням на історії дітей, які перебувають у центрах утримання.
Чи справді в Німеччині зросла злочинність через збільшення мігрантів?
Остання доповідь німецького уряду показує, що злочинність в усій Німеччині впала.
Водночас частка мігрантів серед загальної кількості правопорушників - непропорційно велика.
У 2017 році мігрантів підозрювали в 8,5% всіх злочинів та 15% насильницьких злочинів, зареєстрованих в країні.
Звинувачення в цих злочинах часто висувають молодим мігрантам-чоловікам.
У минулому році кількість біженців, які попросили політичного притулку в Німеччині, впала - заявки на отримання притулку подали менш як 200 тисяч чоловік, в той час як у 2016 році цифра була на рівні 720 тисяч. Однак міграція, як і раніше, залишається гострим питанням.
Багато хто пам'ятає про хвилю нападів, які відбулися в новорічну ніч 2016 року в Кельні. Багато жертв тоді давали свідчення, що на них напали чоловіки арабської або північноафриканської зовнішності.
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