Як Трамп втрутився у міграційну суперечку в Німеччині. Не на боці Меркель

Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд Трамп розкритикував міграційну політику уряду Меркель

Президент США Дональд Трамп розкритикував міграційну політику канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Пан Трамп заявив, що німецька правляча коаліція виглядає "слабкою".

У пані Меркель раніше виникла суперечка щодо міграційної політики з міністром внутрішніх справ Горстом Зеєгофером.

У понеділок пан Зеєгофер висунув канцлерці ультиматум - якщо за два тижні не розроблять нової міграційної угоди для всіх країн ЄС, він перестане пускати в Німеччину мігрантів.

Міністр запропонував заборонити в'їзд до країни мігрантам, які вже зареєстровані в одній із країн ЄС. Проте Ангела Меркель відмовилася підтримати цей план.

Розбіжності Зеєгофера і Меркель продемонстрували розкол між двома консервативними партіями, які є союзниками вже десятки років - Християнсько-соціальним союзом, висуванцем якого є Зеєгофер, та Християнсько-демократичним союзом пані Меркель.

Конфлікт може загрожувати існуванню правлячої коаліції, до якої також входить Соціал-демократична партія.

"Народ Німеччини відвернувся від свого керівництва у той час як міграція розхитує слабку коаліцію в Берліні. Злочинність у Німеччині зростає. По всій Європі зробили велику помилку, коли прийняли мільйони людей, які так сильно та насильницьким шляхом змінили їхню культуру", - прокоментував кризу в Німеччині у Twitter Дональд Трамп.

Німецькі ЗМІ поставили під сумнів твердження пана Трампа про зростання злочинності в Німеччині, оскільки за офіційною статистикою вона у травні була найнижчою з 1992 року.

Водночас американського президента різко критикують за політику "нульової терпимості" щодо мігрантів, які нелегально перетинають кордон Мексики із США. У впійманих нелегальних мігрантів відбирають дітей.

Серед критиків політики Трампа - колишня перша леді Лора Буш, дружина екс-президента Джорджа Буша-молодшого.

"Політика нульової терпимості Трампа - жорстока, аморальна, і вона розбиває моє серце", - написала вона у Washington Post із посиланням на історії дітей, які перебувають у центрах утримання.

Копирайт изображения Jesco Denzel via Getty Images Image caption Фото спілкування Ангели Меркель та інших лідерів "великої сімки" з Дональдом Трампом стало вірусним на початку червня

Чи справді в Німеччині зросла злочинність через збільшення мігрантів?

Остання доповідь німецького уряду показує, що злочинність в усій Німеччині впала.

Водночас частка мігрантів серед загальної кількості правопорушників - непропорційно велика.

У 2017 році мігрантів підозрювали в 8,5% всіх злочинів та 15% насильницьких злочинів, зареєстрованих в країні.

Звинувачення в цих злочинах часто висувають молодим мігрантам-чоловікам.

У минулому році кількість біженців, які попросили політичного притулку в Німеччині, впала - заявки на отримання притулку подали менш як 200 тисяч чоловік, в той час як у 2016 році цифра була на рівні 720 тисяч. Однак міграція, як і раніше, залишається гострим питанням.

Багато хто пам'ятає про хвилю нападів, які відбулися в новорічну ніч 2016 року в Кельні. Багато жертв тоді давали свідчення, що на них напали чоловіки арабської або північноафриканської зовнішності.

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