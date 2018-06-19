Стрілянина в кафе у Швеції: троє загиблих

Копирайт изображения AFP Image caption Мотиви нападників невідомі, хоч ЗМІ пишуть, що щонайменше одна жертва стрілянини уже була відома поліції

Стрілянина в інтернет-кафе у шведському місті Мальмо забрала життя трьох людей, ще кілька людей постраждали.

Це сталося у понеділок увечері. Щонайменше один нападник відкрив вогонь по відвідувачах кафе, які залишали заклад, розташований неподалік поліцейського відділку.

Свідки повідомляють, що чули близько 15 пострілів із автоматичної зброї.

Поліція каже, що інцидент не має жодних ознак теракту. ЗМІ повідомляють, що правоохоронці шукають темний автомобіль: нападник або відкрив вогонь із авто, або тікав на ньому із місця подій.

ЗМІ також пишуть, що щонайменше один загиблий у стрілянині уже був відомий поліції.

Загиблі - молоді чоловіки у віці 18, 20 і 29 років.

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