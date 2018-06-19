Помер найстаріший орангутан. Він лишив десятки нащадків

Копирайт изображения ALEX ASHBURY/ PERTH ZOO Image caption Орангутан Пуан жила в австралійському зоопарку з 1968 року

Найстаріша суматранська самка-орангутан померла в австралійському зоопарку у віці 62 років, залишивши 54 нащадків.

Пуан, відома як "велика стара леді" Пертського зоопарку, в понеділок пройшла евтаназію через проблеми зі здоров'ям, пов'язані поважним віком.

Процедуру застосували після кількох ветеринарних перевірок, які підтвердили, що ускладнення заважають мавпі жити повноцінним життям.

Вважається, що Пуан народилася в джунглях Суматри в Індонезії в 1956 році. Згідно з заявою зоопарку, вона залишила "неймовірний спадок" - 11 дітей та загалом 54 нащадків у США, Європі та інших країнах.

З 1968 року вона жила в австралійському зоопарку, а в 2016 році потрапила до книги рекордів Гіннеса як найстаріша зі свого виду.

У зоопарку повідомили, що суматранські орангутани, яким загрожує зникнення, рідко доживають до 50 років в дикій природі.

"Її генетичні родичі нараховують трохи менше 10% світової зоологічної популяції (її виду. - Ред.)", - повідомила співробітниця зоопарку Холлі Томпсон, яка опікується приматами.

"Вона зробила так багато для колонії в Пертському зоопарку та виживання свого виду", - наголосила вона.

Деяких нащадків Пуани випустили на волю у джунглі Суматри.

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У вівторок в газеті The West Australian вийшов некролог, присвячений Пуан.

"Протягом багатьох років вії Пуан сивіли, її рухи сповільнилися, і її розум почав блукати. Але вона залишилася матріархом, тихою, гідною леді, якою завжди була", - написала керівник зоопарку Мартіна Харт.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, лише близько 14600 орангутанів залишилося в дикій природі на Суматрі.

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