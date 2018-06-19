Помер Іван Драч

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У вівторок вранці у лікарні "Феофанія" помер український письменник, кінокритик, громадський діяч Іван Драч. Про це у коментарі BBC News Україна повідомив голова Спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

За його словами, пан Драч останнім часом хворів - у нього були проблеми із легенями. Письменнику був 81 рік.

Іван Драч народився 17 жовтня 1936 у селі Теліжинці Київської області. За його власною автобіографією, зі стаціонару Київського університету ім. Шевченка його виключили за політичні погляди.

Він закінчив виш заочно, працюючи одночасно в газеті "Літературна Україна". Саме там уперше були опубліковані його знамениті твори "Ніж у сонце" та "Смерть Шевченка".

Пізніше Іван Драч закінчив Вищі сценарні курси в Москві. Кілька десятиліть був комуністом, але в 1989 році, на з'їзді Народного руху України, його обрали першим головою організації. Тричі був депутатом парламенту незалежної України.

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