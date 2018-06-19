За кордон, на дачу чи в Карпати: де ви та інші українці відпочиваєте влітку?

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Близько 64% українців взагалі не планують їхати на відпочинок цього року.

Такі дані всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У минулому році тих, хто планував відмовитися від відпочинку було 59%.

А от кількість українців, які хочуть поїхати на відпочинок за кордон, зросла з 2% до 4%. Соціологи пов’язують це із безвізом.

Опитування проводилося з 18 по 30 травня 2018 року. Опитано 2025 респондентів старших 18 років, які мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися на територіях, які контролюються Україною.

Куди поїдемо?

Де відпочиватимуть українці: 8% Карпати та інші місця України

7% дача чи заміський будинок

4% за кордоном

4% у родичів

1% Крим

12% не визначилися Getty Images

12% українців з тих, хто буде відпочивати, не визначилися куди саме поїдуть.

Серед решти найпопулярнішим є відпочинок у Карпатах та інших місцях України, на дачі, за кордоном, у родичах, та в Криму.

Хто їде?

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За кордон поїдуть 5% чоловіків та 3% жінок.

Найбільша кількість тих, хто планує їхати за кордон серед людей з вищою освітою (8%)

Поїздку до Карпат та за кордон найбільше планують представники наймолодшої вікової категорії 18-29 років (відповідно 14% та 8%)

Тих, хто планує відпочивати на дачах, найбільше серед людей середнього та літнього віку (8-9%) порівняно з молоддю (4%)

До родичів у село поїдуть 3% людей з середньою освітою, 4% з середньою спеціальною та 6% - з вищою; до Карпат та інших місць України - 13% людей з вищою освітою, 7% - з середньою спеціальною освітою.

Хто не їде?

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Вдома залишаться 45% жінок та 37% чоловіків.

Чим старший вік, тим більша кількість тих, хто планує залишитись вдома на відпочинок (18-29 років - 25%, 70+ років - 72%).

Найбільше тих, хто не планує кудись їхати на відпочинок серед людей з неповною середньою та нижче освітою (84%), найменше - з вищою (48%).

Кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижче дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки.

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