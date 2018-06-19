За кордон, на дачу чи в Карпати: де ви та інші українці відпочиваєте влітку?
Близько 64% українців взагалі не планують їхати на відпочинок цього року.
Такі дані всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
У минулому році тих, хто планував відмовитися від відпочинку було 59%.
А от кількість українців, які хочуть поїхати на відпочинок за кордон, зросла з 2% до 4%. Соціологи пов’язують це із безвізом.
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Опитування проводилося з 18 по 30 травня 2018 року. Опитано 2025 респондентів старших 18 років, які мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися на територіях, які контролюються Україною.
Куди поїдемо?
Де відпочиватимуть українці:
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8% Карпати та інші місця України
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7% дача чи заміський будинок
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4% за кордоном
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4% у родичів
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1% Крим
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12% не визначилися
12% українців з тих, хто буде відпочивати, не визначилися куди саме поїдуть.
Серед решти найпопулярнішим є відпочинок у Карпатах та інших місцях України, на дачі, за кордоном, у родичах, та в Криму.
Хто їде?
За кордон поїдуть 5% чоловіків та 3% жінок.
Найбільша кількість тих, хто планує їхати за кордон серед людей з вищою освітою (8%)
Поїздку до Карпат та за кордон найбільше планують представники наймолодшої вікової категорії 18-29 років (відповідно 14% та 8%)
Тих, хто планує відпочивати на дачах, найбільше серед людей середнього та літнього віку (8-9%) порівняно з молоддю (4%)
До родичів у село поїдуть 3% людей з середньою освітою, 4% з середньою спеціальною та 6% - з вищою; до Карпат та інших місць України - 13% людей з вищою освітою, 7% - з середньою спеціальною освітою.
Хто не їде?
Вдома залишаться 45% жінок та 37% чоловіків.
Чим старший вік, тим більша кількість тих, хто планує залишитись вдома на відпочинок (18-29 років - 25%, 70+ років - 72%).
Найбільше тих, хто не планує кудись їхати на відпочинок серед людей з неповною середньою та нижче освітою (84%), найменше - з вищою (48%).
Кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижче дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки.
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