Суд Лондона дозволив заморозити активи Газпрому в Британії

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Комерційний суд Лондона дозволив заморозити британські активи Газпрому для виконання ухвали Стокгольмського арбітражу.

Відповідну постанову суд ухвалив напередодні за позовом "Нафтогазу України".

До розгляду справи по суті суд приступить 6 липня.

Як повідомили у НАК "Нафтогаз України", протягом 48 годин після отримання офіційного повідомлення "Газпром" також повинен надати "Нафтогазу" список всіх своїх активів вартістю понад 50 тис. доларів, розташованих в Англії або Уельсі.

Наприкінці лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" і зобов'язав "Газпром" виплатити компанії 4,63 млрд доларів за недопостачання погоджених обсягів газу за транзитним контрактом.

Із врахуванням задоволених зустрічних вимог російської компанії "Газпром" має заплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

13 червня Росії вдалося заморозити виконання Стокгольмського арбітражу в апеляційному суді Швеції, де вона вимагає повного скасування рішення Стокгольмського арбітражу.

Україна 18 червня також подала зустрічне подання до шведського суду.