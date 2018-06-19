Біля Кабміну затримали чоловіка зі зброєю: що в нього було?

Копирайт изображения Поліція Києва

У вівторок поліцейські затримали в урядовому кварталі чоловіка зі зброєю.

Копирайт изображения Поліція Києва

Молодик в амуніції та масці вийшов із таксі на перехресті Грушевського та Садової та рухався у напрямку Верховної Ради.

Копирайт изображения Поліція Києва

Після затримання поліцейські вилучили карабін, візуально схожий на автомат Калашникова, два кастети, ножі та димову шашку.

Копирайт изображения Поліція Києва

Чітко пояснити походження зброї молодик не зміг. Але поліцейські попередньо з'ясували, що вилучене начебто належить родичу затриманого.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами вTelegram!