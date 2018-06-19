Біля Кабміну затримали чоловіка зі зброєю: що в нього було?
У вівторок поліцейські затримали в урядовому кварталі чоловіка зі зброєю.
Молодик в амуніції та масці вийшов із таксі на перехресті Грушевського та Садової та рухався у напрямку Верховної Ради.
Після затримання поліцейські вилучили карабін, візуально схожий на автомат Калашникова, два кастети, ножі та димову шашку.
Чітко пояснити походження зброї молодик не зміг. Але поліцейські попередньо з'ясували, що вилучене начебто належить родичу затриманого.
- Під Радою поранені понад десятка міліціонерів
- Підозрюваним у справі про вибух під Радою продовжили арешт
Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами вTelegram!