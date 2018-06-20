Чому США виходять із Ради ООН з прав людини?

Копирайт изображения Reuters Image caption Посол США в ООН Ніккі Гейлі ще минулого року застерігала, що країна може вийти з Ради ООН із прав людини

Сполучені Штати оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини, назвавши її "вигрібною ямою політичних упереджень".

Посол США в ООН Ніккі Гейлі назвала раду "лицемірною і корисливою" організацією, яка "перетворює права людини на насмішку".

Ще минулого року пані Гейлі звинувачувала раду в "хронічній антиізраїльській упередженості" і казала, що США розглядає можливість перегляду свого членства в ній.

Рада ООН з прав людини була створена в Женеві у 2006 році. Її часто критикували за те, що до її складу входять країни із сумнівною репутацією у сфері прав людини.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш оприлюднив заяву, у якій йдеться, що він волів би, аби США залишилися у складі ради.

Комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хуссейн сказав, що засмучений, але не здивований рішенням США. Водночас Ізраїль привітав рішення Вашингтона.

Раніше пан Аль-Хуссейн критикував міграційну політику президента США Дональда Трампа, називаючи її неприпустимою.

Влада Сполучених Штатів останнім часом зазнає критики через практику забирання дітей нелегальних мігрантів від батьків.

Що таке Рада ООН з прав людини?

ООН створила Раду з прав людини, яка замінила Комісію з прав людини - яку критикували за те, що дозволяла членство країнам із сумнівною репутацією у сфері прав людини.

До Ради ООН з прав людини входять 47 країн, які обираються кожні три роки.

Рада зустрічається тричі на рік і розглядає динаміку ситуації із правами людини у всій країнах ООН, а також випускає щорічний звіт.

Рада також надсилає своїх незалежних експертів у різні країни і створює слідчі комісії, які розглядають справи про порушення прав людини у таких країнах, як Сирія, Північна Корея, М'янма і Південний Судан.

Чому США вирішили залишили Раду ООН з прав людини?

Рішенню вийти з організації передували довгі роки критики Сполучених Штатів.

У 2006 році США відмовлялися вступати до Ради ООН, наполягаючи, що її попередниця - Комісія ООН з прав людини - приймала до себе країни із сумнівною репутацією.

Проте США таки приєдналися до організації у 2009 році - за правління Барака Обами. Проте багато американських правозахисних груп висловлювали свої занепокоєння щодо такого членства, враховуючи, що разом зі США там були Китай, Росія, Саудівська Аравія, Алжир і В'єтнам.

Пізніше Ізраїль бойкотував один зі звітів Ради ООН з прав людини - звинувативши її в несправедливій критиці.

Минулого року Ніккі Гейлі критикувала резолюцію Ради ООН з прав людини щодо Ізраїлю - враховуючи, що такої не було щодо Венесуели, де під час протестів загинули десятки протестувальників.

У вівторок, оголошуючи про вихід із організації, пані Гейлі наголосила, що "хоче дати чітко зрозуміти, що такий крок не є відходом США від своїх зобов'язань у сфері прав людини".

Багато хто розкритикував рішення Вашингтона. Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон назвав його "прикрим", додавши, що попри те, що Рада ООН з прав людини потребує реформ, ця організація все ж "важлива у притягненні країн до відповідальності".

Висловили свою критику і благодійні і правозахисні організації, в тому числі у США. Розташована у Нью-Йорку група Human Rights Watch засудила таке рішення, назвавши його "одновимірним".

Підтримав вихід США із Ради ООН з прав людини прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу - він назвав його "сміливим рішенням".