Канада легалізувала марихуану. Як це працюватиме?

Копирайт изображения Press Association Image caption Звісно, деякі обмеження щодо каннабісу у Канаді залишатимуться

Канадський парламент проголосував за законопроект про легалізацію немедичної марихуани в усій країні.

Документ регулює, як можна вирощувати марихуану, розповсюджувати і продавати. Його підтримали 52 депутати, 29 висловилися проти.

Найімовірніше, цього тижня закон отримає королівську санкцію, і лише після того уряд вирішить, коли саме він набуде чинності. Та, найімовірніше, легально купувати і вживати марихуану канадці зможуть уже у вересні.

Канада стала другою країною світу, де немедичне вживання цієї речовини дозволили по всій країні. Першою був Уругвай - там марихуану легалізували у грудні 2013 року. Рекреаційний вжиток марихуани також дозволений у кількох штатах США, але не у всій країні. У багатьох країнах світу також дозволене вживання медичної марихуани.

Зберігання марихуани було незаконним в Канаді з 1923 року, але її медичне використання дозволили у 2001.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо написав у своєму Twitter, що до сьогодні "нашим дітям було надто легко дістати марихуану, а злочинцям - вигоду від цього".

За деякими даними, у 2015 році, коли вона була ще нелегальною, канадці витрачали на марихуану 4,5 млрд доларів на рік - майже стільки ж, скільки вони витрачали на вино.

Як працюватиме новий закон?

Найімовірніше, що вже до середини вересня цього року канадці зможуть легально купувати каннабіс і каннабісову олію, вироблену ліцензованими виробниками у легальних магазинах, які сплачуватимуть податки.

Крім того, канадці зможуть замовити марихуану онлайн у так само ліцензованих онлайн-магазинах.

Дорослим дозволятиметься мати при собі до 30 грамів висушеного каннабісу. Їстівні продукти із цієї рослини планують забезпечити на легальному ринку вже до кінця року - це пов'язано з тим, що уряду ще належить деталізувати регуляцію цієї сфери.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Провінції зможуть самі визначати, де можна буде купити і курити марихуану

Купувати марихуану можна буде з 18 років, проте деякі канадські провінції вирішили підвищити цей ценз до 19 років.

Провінції також вирішують, як саме продаватиметься марихуана, а також як її вживають - наприклад, регулювати, у яких місцях її можна чи не можна курити.

Водночас федеральний уряд, зі свого боку, встановив контролю за способом пакування марихуани і застереженнями на упаковках. Крім того, уряд встановлює обмеження на рекламу речовини серед молоді, рекламу через спонсорів чи знаменитостей тощо.

Що не можна буде?

Не можна буде мати при собі більше 30 грамів каннабісу, вирощувати у себе вдома більше чотирьох кущів марихуани без ліцензії чи купувати продукт у неліцензованого дилера.

Покарання будуть суворі. Продаж марихуани неповнолітнім каратиметься ув'язненням на термін до 14 років. Хоч критики кажуть, що таке покарання - надто суворе і є непропорційним тому, яке загрожує продавцям неповнолітнім алкоголю.

Чи були ті, хто проти?

Звісно, новий закон не зустріч повсюдного схвалення. Проти виступила консервативна партія і деякі представники корінного населення Канади.

Лідер консерваторів Ендрю Шир заявив, що побоюється, що закон нормалізує вживання марихуани у суспільстві і зробить її більш доступною. Лео Хаусакос, консервативний сенатор із Квебека, написав у своєму Twitter, що легалізація марихуани "буде катастрофою для наступних поколінь".

Конкретні занепокоєння стосувалися віку продажу марихуани - багато хто наполягав, аби ценз підвищили з 18 років до 25. Опоненти також ставили під питання потенційні ризики для охорони громадського здоров'я від легалізації каннабісу.

Чому зараз?

Закон втілює передвиборчу обіцянку Джастіна Трюдо.

Раніше прем'єр заявляв, що столітні закони країни із криміналізації марихуани були неефективними - враховуючи, що, за статистикою, канадці - одні з найбільших споживачів каннабісу у світі.

Опитування підтверджували, що більшість громадян країни підтримували легалізацію марихуани.

Крім того, крок канадського уряду збігається із загальносвітовим трендом щодо відходу від кримінальної заборони каннабісу.

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