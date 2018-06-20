Альфі та Біллі: хлопчики з епілепсією, які змінюють наркополітику Британії

Image caption 12-річний Біллі Келдвелл і шестирічний Альфі Дінглі страждають на дуже рідкісні серйозні форми епілепсії

Британське міністерство внутрішніх справ перегляне регуляцію медичних препаратів, виготовлених на основі діючих речовин марихуани, - після того, як в країні набули широкого розголосу історії двох хлопчиків із епілепсією.

Про це у британському парламенті заявив міністр закордонних справ Саджид Джавід. При цьому він наголосив, що немедичний вжиток марихуани залишиться під забороною.

За його словами, змінити свою думку його надихнули шестирічний Альфі Дінглі і 12-річний Біллі Келдвелл.

Епілепсія і марихуана

Копирайт изображения Reuters Image caption Біллі потрапив до лікарні із сильними епілептичними нападами після того, як поліція аеропорту Гітроу забрала у його матері олію на основі канабісу

Альфі Дінглі і Біллі Келдвелл обидва страждають від рідкісних загострених форм епілепсії: часом вони переживають до 150 сильних епілептичних нападів на місяць. Їхні випадки останні кілька тижнів гостро обговорюються у британській пресі.

Сім'я Альфі з графства Ворвікшир ще у квітні звернулася до британського уряду з проханням отримати дозвіл на придбання препаратів на основі канабісу. За словами сім'ї, такі ліки допомагали йому, коли родина їздила до Нідерландів, де марихуана - і медична, і рекреаційна - легалізована.

Наразі у Британії пацієнти, що страждають від епілепсії, мають можливість звернутися до міністерства внутрішніх справ, яке може видати їм ліцензію на купівлю препаратів на основі канабісу. Проте член парламенту від лейбористів Енді Макдональд, чий син помер від епілепсії, називав таку регуляцію "звивистою" і "болісною".

Біллі Келдвеллу із графства Тірел нещодавно видали таку ліцензію - терміном на 20 днів - і лише після наполягання лікарів. Перед цим Біллі потрапив до лікарні - його епілептичні напади посилилися після того, як поліція лондонського аеропорту Гітроу конфіскувала у його батьків запаси його медикаментів на основі канабісу, які ті намагалися провезти з Канади.

Його матір Шарлотта каже, що Біллі легшає від медичної канабісової олії. Вона давно закликає зробити її загальнодоступною для пацієнтів. Пані Келдвелл, привітавши рішення міністра внутрішніх справ, також повідомила, що її запросили до експертної панелі при міністерстві, яка поки що вирішуватиме індивідуальні випадки видачі ліцензій.

Привітали рішення міністра Джавіда й інші політики.

Серед них - леді Моллі Мічер, яка очолює парламентську групу з питань реформи наркополітики і яка ще два роки тому закликала до легалізації медичної мерихуани. За її словами, до 1 мільйона людей у Британії можуть одержати користь від такого кроку - як-от люди, що страждають від сильного болю, діти із епілепсією та хворі на множинний склероз.

Вона порівняла канабіс із морфієм, заявивши, що перший - "безпечніший, викликає менше звикання і має значно, значно менше побічних ефектів".

Копирайт изображения Getty Images

Чи справді марихуана має медичний ефект?

Мішель Робертс, редактор BBC News з питань здоров'я

Канабіс містить багато різних активних речовин, і експерти кажуть, що частина з них справді можуть мати терапевтичний ефект для деяких пацієнтів.

Серед них - ТГК, або ж тетрагідроканабінол, - речовина, відповідальна за ефект "кайфу". Іще один компонент - це КБД, або ж канабідіол, - привернув увагу дослідників саме через його потенційну можливість використання в медицині.

Лікування епілептичних нападів у дітей із гострими випадками епілепсії препаратами на основі КБД уже показало деякі перспективні результати. І хоч медичні випробування здебільшого концентруються на дозуванні таких препаратів, багато батьків, чиї діти страждають від епілепсії, користуються оліями на основі ТГК і КБД.

Поки що наукових доказів безпечності й ефективності цих препаратів дуже мало - зокрема, для лікування епілепсії, хоч вони й містять деякі відомі медицині активні компоненти.

Наразі у Британії регуляція наркотичних речовин передбачає чотири категорії. Марихуана належить до першої з них, що означає, що, за законом, вона не має жодної терапевтичної цінності, відтак її неможливо виписати пацієнтам із медичних міркувань.

Проте марихуану можна використовувати для дослідницьких цілей із дозволу міністерства внутрішніх справ.

Перегляд регуляції медичної марихуани, за словами міністра Джавіда, відбуватиметься у дві стадії.

На першій стадії Консультативна рада з питань неправомірного використання наркотиків має визначити конкретні препарати на основі активних речовин канабісу, які можуть мати лікувальний і терапевтичний ефект.

На другій стадії рада має вирішити, чи змінювати класифікацію цих препаратів, - зваживши усі їхні переваги і ризики для здоров'я.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами вTelegram!