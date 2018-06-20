ООН засудила Україну за напади на ромів і похвалила за захист ЛГБТ-прайду

Копирайт изображения C14 Image caption В ООН заявили, що зарестрували напади на чотири табори ромів в Україні за три місяці і покладають відповідальність за них на праворадикалів

ООН занепокоєна нападами на громадських активістів та національні меншини в Україні, які залишаються безкарними, проте похвалила поліцію за забезпечення порядку під час "Маршу рівності", який пройшов у Києві минулими вихідними.

Про це йдеться у доповіді голови Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в України Фіони Фрейзер.

За її словами, за період з 16 лютого до 15 травня 2018 року ООН зареєструвала 41 порушення права на вираження поглядів, свободи ЗМІ, проведення мирних зібрань, а також випадки насильства проти людей, які належать до нацменшин.

Зокрема зареєстровано чотири напади на помешкання ромів, з яких вони мусили тікати, а їхнє майно було спалене. Два таких випадки зареєстровані у Києві, по одному - в Львівській та Тернопільскій областях.

"Групи праворадикалів, які стоять за більшістю таких нападів на ромів, мирні зібрання та осіб, що виражають ініші погляди, вважають себе, мабуть, над законом і інколи навіть вихваляються своїми діями в соцмережах", - наголосила Фіона Фрейзер.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Фіона Фрейзер закликала поліцію та прокуратурупритягнути до відповідальності нападників на ромів та мирні зібрання

Представниця ООН закликала поліцію та прокуратуру запобігати таким проявам насильства, забезпечити ефективне розслідування цих випадків і притягти винних до відповідальності для того, щоб не сприяти "відчуттю безкарності".

"Якщо ці напади залишити поза увагою, це означатиме, що потерпілі не матимуть справедливості і не зможуть користуватися рівним захистом перед законом", - зазначила пані Фрейзер.

Водночас Фіона Фрейзер відзначила професіоналізм поліції під час проведення "Маршу рівності" в Києві.

"Це чітко демонструє професіоналізм і здатність поліції забезпечити громадянам висловлення їхніх поглядів", - зазначила вона.

Фіона Фрейзер додала, що ті люди, які звинувачують поліцію у застосуванні проти них фізичної сили під час "Маршу рівності", мають звернутися зі скаргами до поліції.

"У випадку відсутності реакції на ці скарги, ми вас будемо раді бачити у себе", - зазначила вона.