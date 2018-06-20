ООН засудила Україну за напади на ромів і похвалила за захист ЛГБТ-прайду
ООН занепокоєна нападами на громадських активістів та національні меншини в Україні, які залишаються безкарними, проте похвалила поліцію за забезпечення порядку під час "Маршу рівності", який пройшов у Києві минулими вихідними.
Про це йдеться у доповіді голови Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в України Фіони Фрейзер.
За її словами, за період з 16 лютого до 15 травня 2018 року ООН зареєструвала 41 порушення права на вираження поглядів, свободи ЗМІ, проведення мирних зібрань, а також випадки насильства проти людей, які належать до нацменшин.
Зокрема зареєстровано чотири напади на помешкання ромів, з яких вони мусили тікати, а їхнє майно було спалене. Два таких випадки зареєстровані у Києві, по одному - в Львівській та Тернопільскій областях.
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"Групи праворадикалів, які стоять за більшістю таких нападів на ромів, мирні зібрання та осіб, що виражають ініші погляди, вважають себе, мабуть, над законом і інколи навіть вихваляються своїми діями в соцмережах", - наголосила Фіона Фрейзер.
Представниця ООН закликала поліцію та прокуратуру запобігати таким проявам насильства, забезпечити ефективне розслідування цих випадків і притягти винних до відповідальності для того, щоб не сприяти "відчуттю безкарності".
"Якщо ці напади залишити поза увагою, це означатиме, що потерпілі не матимуть справедливості і не зможуть користуватися рівним захистом перед законом", - зазначила пані Фрейзер.
Водночас Фіона Фрейзер відзначила професіоналізм поліції під час проведення "Маршу рівності" в Києві.
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"Це чітко демонструє професіоналізм і здатність поліції забезпечити громадянам висловлення їхніх поглядів", - зазначила вона.
Фіона Фрейзер додала, що ті люди, які звинувачують поліцію у застосуванні проти них фізичної сили під час "Маршу рівності", мають звернутися зі скаргами до поліції.
"У випадку відсутності реакції на ці скарги, ми вас будемо раді бачити у себе", - зазначила вона.