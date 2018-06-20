У Парагваї чоловік здивував родину появою на власному похороні

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Чоловік з маленького села Санта-Тереза в Парагваї повернувся додому через три дні і зустрів свою родину, яка готувалася до його поховання.

20-річного Хуана Рамона Альфонсо Пенайо останній раз бачили у четвер, коли він залишив сімейний будинок на кордоні з Бразилією.

В цьому районі ведуть боротьбу за вплив різні банди наркодилерів, і коли пан Пенайо не повернувся, його родина вирішила, що чоловік натрапив на неприємності.

Коли в неділю поліція знайшла обвуглене тіло, вона вирішила, що воно належить саме пану Пенайо.

Родичі організували поминки перед похованням і оплакували чоловіка над труною, в якій, як вони вважали, знаходилося його тіло.

Їхньому здивуванню не було меж, коли до труни підійшов живий пан Пенайо.

Після його дивовижного повернення обвуглене тіло повернули до моргу. Місцеві чиновники повідомили, що якщо ніхто не ідентифікує його, тіло поховають з табличкою NN - nomen nescio з латині, що означає "ім'я невідоме".

Де був пан Пенайо протягом трьох днів і що він робив у цей час - невідомо.

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