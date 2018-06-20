Чому в Британії може бути дефіцит пива

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Британська асоціація пивоварів, яка об'єднує виробників пива і власників майже 20 тисяч пабів, заявила, що дефіцит CO2, діоксиду вуглецю, спричиняє зупинку підприємств галузі.

У Британії є тільки два заводи з виробництва CO2 й один з них зараз закрили на ремонт. Дефіцит CO2 загрожує зірвати виробництво газованих напоїв і пива, попит на які особливо високий влітку.

"У нас вже зупиняється виробництво", - заявила Бріджит Сіммондс, очільниця Британської асоціації пивоварів. Вона попросила виробників CO2 пролити світло на ситуацію.

Попит на пиво і газовані напої зріс через спеку та початок Чемпіонату світу з футболу.

Цей газ є побічним продуктом виробництва аміаку, який, у свою чергу, використовують під час виробництва добрив.

Через те, що максимальний попит на добрива припадає на зиму, виробники часто закривають заводи влітку на ремонт.

Наразі щонайменше п'ять виробників CO2 у Північній Європі "на ремонті".

За даними галузевого сайту Gasworld, виробники газованих напоїв мають найсерйозніший дефіцит CO2 за багато десятиліть.

За словами Бріджит Сіммондс, лише один із виробників газу відповів на її лист, заявивши, що зможе почати обмежене виробництво газу з початку липня.

"Ми могли б це передбачити. Ми дочекалися Чемпіонату світу з футболу, а це означає різке зростання споживання пива", - заявила вона.

Асоціація пивоварів також нагадує своїм членам, що в барах під час виробництва напоїв і продуктів повинні використовувати лише спеціальний харчовий вид CO2.

"Зараз не на часі шукати джерела постачання газу, який не має сертифікату якості", - заявила очільниця асоціації.

Ґевін Партінгтон, гендиректор Британської асоціації прохолодних напоїв, заявив, що виробники активно діють, аби задовольнити попит.

За його словами, вони також займаються пошуками альтернативних джерел CO2.

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