Тимошенко втретє йде в президенти

Копирайт изображения facebook.com/YuliaTymoshenko/ Image caption Відповіді на запитання користувачів Facebook Тимошенко зняла на відео

Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що змагатиметься за пост президента на виборах 2019 року.

Про це йдеться у відео на її сторінці у Facebook.

"Я балотуватимуся на посаду президента України. Але балотуватимуся не для того, щоб просто пограти в авторитаризм і монополію влади... Для мене президентська посада - це не Playstation, а це реальні зміни, на які чекає країна", - заявила пані Тимошенко.

У разі перемоги пані Тимошенко обіцяє провести референдум для зміни конституції.

"І вже нові парламентські вибори провести за новою, сильною, найкращою в світі Конституцією", - пояснила лідер ВО "Батьківщина".

Матеріал доповнюється.

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