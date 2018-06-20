Тимошенко втретє йде в президенти
Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що змагатиметься за пост президента на виборах 2019 року.
Про це йдеться у відео на її сторінці у Facebook.
"Я балотуватимуся на посаду президента України. Але балотуватимуся не для того, щоб просто пограти в авторитаризм і монополію влади... Для мене президентська посада - це не Playstation, а це реальні зміни, на які чекає країна", - заявила пані Тимошенко.
У разі перемоги пані Тимошенко обіцяє провести референдум для зміни конституції.
"І вже нові парламентські вибори провести за новою, сильною, найкращою в світі Конституцією", - пояснила лідер ВО "Батьківщина".
Матеріал доповнюється.
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