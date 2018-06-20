У королівській родині - перше гей-весілля. Сім'я схвалює, але святкувати не прийде

Копирайт изображения David M. Benett Image caption Лорд Маунтбаттен, потомок Пушкіна и двох королев

Британська королівська родина цього літа відзначить перший в історії династії одностатевий шлюб.

55-річний чотириюрідний племінник королеви Айвар Маунтбаттен візьме шлюб з 56-річним Джеймсом Койлом.

Як пише британська Daily Mail, весілля чотириюрідного племінника Єлизавети II відбудеться в англійському Девоні на закритій церемонії. Навряд чи хтось з членів королівської родини буде на ній присутній не дивлячись на те, що майбутній шлюб схвалили всі близькі й далекі родичі.

Обранцем Маунтбаттена став Джеймс Койл, з яким лорд познайомився кілька років тому на швейцарському курорті Верб’є. Це знайомство підштовхнуло Маунтбаттена два роки тому публічно розповісти про свою сексуальну орієнтацію, яку він довгі роки змушений був приховувати.

Англійський аристократ Маунтбаттен - прямий нащадок двох королев, британської Вікторії і російської Катерини II, і поета Олександра Пушкіна.

"У мене було дуже щасливе дитинство, але я ні за що на світі не міг сказати своїм батькам, що я гей. Коли я ріс, гомосексуалів назвали "педики","голубі" та іншими всілякими лайками", - зізнався лорд Маунтбаттен в інтерв'ю Daily Mail.

У 1994 році Маунтбаттен одружився з Пенелопою Томпсон, у них народилися три дочки. Вони, як повідомляє газета, раді, що батько знайшов нарешті щастя з близькою йому людиною.

Копирайт изображения Tim Graham / Getty Images Image caption У шлюбі з Пенелопою Томпсон у лорда Маунтбаттен народилися три дочки

Те ж саме можна сказати і про його колишню дружину, шлюб з якою розпався вісім років тому. Пенелопа сама поведе колишнього чоловіка під вінець - за її словами, з легким серцем.

"На вигляд у Маунтбаттенів був один з найщасливіших шлюбів, який тільки можливий в тих аристократичних колах, в яких вони оберталися. Однак лорд Маунтбаттен відчував свою сексуальну скованість", - пише газета.

Його колишня дружина ще під час шлюбу знала про орієнтацію Маунтбаттена і, відчуваючи власну непотрібність, зловживала алкоголем. Однак тепер все змінилося на краще - з розлученням і появою в їх житті Джеймса Койла, який, за даними газети, працює начальником служби бортпровідників.

І ніякого торта!

Копирайт изображения PA Image caption Такого торта на весіллі лорда Маунтбаттена не буде

За словами Айвара Маунтбаттена, він і його обранець зареєструють свої стосунки в присутності дуже вузького кола гостей - його дочок, найближчих родичів і друзів.

"Все решта - близько 120 чоловік - прийдуть на вечірку пізніше. Буде смачна їжа і хороша музика, але ні торта з фігурками двох чоловіків у фраках, ні білих голубок, ні іншої "солодкуватості" не буде", - зізнався наречений.

Захід пройде в чудовому маєтку лорда "Брідвелл", який розташований на угіддях в графстві Девоншир.

Маєток довгий час був закритим для публіки, проте в січні 2015 лорд Маунтбаттен вирішив здавати свої володіння для урочистих заходів, корпоративів і кінозйомок.

Лорд Маунтбаттен досить дружній з молодшим сином Єлизавети II принцом Едвардом, він навіть став хрещеним батьком двох старших дочок лорда. Проте ніхто з королівської родини на його одруження не прийде.

"Софі (дружина принца Едварда, - Ред.) і Едвард знають про наші плани і дуже за нас раді. На жаль, вони не можуть приїхати на весілля. Їх розклад складається на місяці вперед, так що вони будуть у від'їзді, але вони обожнюють Джеймса. Від нього всі в захваті", - зізнається лорд.

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