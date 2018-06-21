Алжир відключає інтернет на час іспитів

Копирайт изображения Getty Images Image caption 700 тисяч алжирських школярів складають випускні іспити

Алжир відключає інтернет на час випускних іспитів у школі, аби запобігти витоку питань до іспитів.

Відключення інтернету будуть продовжуватися на час випускних іспитів протягом 20-25 червня. Інтернет, як мобільний, так і стаціонарний, буде відключатися на годину після початку кожного іспиту.

До такого кроку влада вдалася після скандалу в 2016 році, коли питання до іспитів потрапили в інтернет до та під час іспитів.

Минулого року влада попросила провайдерів добровільно відключити доступ до соцмереж, аби запобігти шахрайству, але це не спрацювало.

Міністр освіти Нуріа Бенгабріт розповіла газеті Annahar, що цього року Facebook заблокують по всій країні на час всього періоду іспитів.

Пані Бенгабріт зазначила, що, хоча влада почувається не дуже "комфортно" через це рішення, але не може "пасивно стояти перед можливим витоком" питань до іспиту.

Крім того в усіх 2000 приміщеннях, де проходитимуть іспити, буде заборонено користуватися будь-якими пристроями з доступом до Інтернету. Це рішення розповсюджується як на школярів, так і на працівників навчальних закладів. На входах до цих приміщень встановлять металеві детектори.

В друкарнях, де виготовляють брошури з питаннями на іспити, встановлять камери спостереження та пристрої створення перешкод для мобільних телефонів.

Всього понад 700 тисяч алжирських школярів складають випускні іспити цього та наступного тижня.

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