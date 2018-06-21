Мама-прем’єр: новозеландська голова уряду народила дівчинку
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн народила первістка - дівчинку вагою 3,31 кг.
Так пані Ардерн стала другою в історії обраною лідеркою уряду країни, яка народила дитину на цій посаді. Першою була Беназір Бхутто - у 1990 році вона народила доньку, будучи прем'єркою Пакистану.
Пані Ардерн забрали до пологового будинку в Окленді вранці у четвер - пологи затрималися на чотири дні від запланованого.
Зараз 37-річна політик передала свої обов'язки своєму заступнику, Вінстону Петерсу, і взяла шість тижнів декретної відпустки.
Про вагітність прем'єрки, обраної минулого жовтня, стало відомо у січні. "Я не перша жінка із багатозадачністю. Я буду не перша, хто працює і виховує дитину. Багато жінок робили це до мене", - заявила вона раніше в інтерв'ю новозеландському радіо.
Джасінда Ардерн - наймолодша очільниця новозеландського уряду з 1856 року.
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