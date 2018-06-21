Мама-прем’єр: новозеландська голова уряду народила дівчинку

Копирайт изображения @jacindaardern Image caption Прем'єрка опублікувала фотографію із новонародженою донечкою в Instagram

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн народила первістка - дівчинку вагою 3,31 кг.

Так пані Ардерн стала другою в історії обраною лідеркою уряду країни, яка народила дитину на цій посаді. Першою була Беназір Бхутто - у 1990 році вона народила доньку, будучи прем'єркою Пакистану.

Пані Ардерн забрали до пологового будинку в Окленді вранці у четвер - пологи затрималися на чотири дні від запланованого.

Зараз 37-річна політик передала свої обов'язки своєму заступнику, Вінстону Петерсу, і взяла шість тижнів декретної відпустки.

Про вагітність прем'єрки, обраної минулого жовтня, стало відомо у січні. "Я не перша жінка із багатозадачністю. Я буду не перша, хто працює і виховує дитину. Багато жінок робили це до мене", - заявила вона раніше в інтерв'ю новозеландському радіо.

Джасінда Ардерн - наймолодша очільниця новозеландського уряду з 1856 року.

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